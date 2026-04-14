إسرائيل ولبنان يتفقان على بدء مفاوضات مباشرة بعد “محادثات مثمرة”

afp_tickers

10دقائق

اتفق لبنان وإسرائيل على عقد مفاوضات مباشرة ترمي إلى سلام دائم بعد محادثات اعتبرت مثمرة بين ممثلي الطرفين في واشنطن، هي الأولى من نوعها منذ 1993.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان صدر في ختام الاجتماع “عقد المشاركون محادثات مثمرة بشأن الخطوات المتعلّقة بإطلاق مفاوضات مباشرة بين إسرائيل ولبنان”، مشيرا إلى أن “الأطراف جميعها اتفقت على إجراء مفاوضات مباشرة في مكان وزمان متّفق عليهما”.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعا لدى استقباله السفيرين الإسرائيلي يحيئيل ليتر والسفيرة اللبنانية ندى حمادة معوض في مقرّ الوزارة في واشنطن إلى اغتنام “فرصة تاريخية”.

وامتدّ الاجتماع أكثر من ساعتين بقليل.

واعتبرت سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض أن “هذا الاجتماع التمهيدي كان جيدا” وقالت في بيان إنها شدّدت على “سلامة أراضينا وسيادة الدولة الكاملة على كامل الأراضي اللبنانية” ودعت إلى وقف لإطلاق النار و”اتخاذ خطوات عملية للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي لا يزال البلد يعاني منها نتيجة النزاع المستمر”.

أما السفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، فأشاد بـ”نقاش ممتاز” مع لبنان في ختام المحادثات.

وقال للصحافيين لدى مغادرته مقرّ وزارة الخارجية الأميركية “اكتشفنا اليوم أننا على الجانب نفسه” مع لبنان، مشيرا “هذا هو الشيء الأكثر إيجابية الذي يمكننا استخلاصه من هذا الاجتماع. نحن الاثنان (البلدان) متّحدان في رغبتنا في تحرير لبنان من احتلال، من قوة تهيمن عليها إيران وتسمّى حزب الله”.

وكان حزب الله الغائب الأكبر عن هذه المحادثات التي رأى فيها استسلاما وشنّ بالتوازي مع انعقادها دفعات صاروخية على الدولة العبرية.

واندلعت الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق الحزب صواريخ على الدولة العبرية ردا على مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران في 28 شباط/فبراير.

وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من ألفي شخص وتشريد أكثر من مليون آخرين.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة قتلى الحرب بتاريخ 14 نيسان/أبريل إلى 2124 شخصا.

وخلال محطّة في بيروت، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح إن هذه الزيارة تأتي “من أجل مساعدة النازحين واللاجئين بكل ما أوتينا من إمكانات”، مشيرا إلى أن خمس سكان لبنان نازحون حاليا وحاجاتهم هائلة.

– “لحظة فريدة” –

أشعلت الحرب التي اندلعت في 28 شباط/فبراير إثر هجوم إسرائيلي أميركي على إيران فتيل الصراع في الشرق الأوسط، وزعزعت استقرار الاقتصاد العالمي، وخلّفت آلاف القتلى، معظمهم في إيران ولبنان.

ويسري وقف هش لإطلاق النار منذ 8 نيسان/أبريل. لكن بحسب إسرائيل والولايات المتحدة، لا تشمل هذه الهدنة لبنان حيث تستمر إسرائيل في شن غارات تقول إنها تستهدف حزب الله الموالي لإيران.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وضع شرطين للمحادثات هما “تفكيك سلاح حزب الله” والتوصل إلى اتفاق سلام “يستمر لأجيال”.

وقبل وقت قصير من انطلاق المحادثات، أمل الرئيس اللبناني جوزاف عون بأن تشكل “بداية لإنهاء معاناة” اللبنانيين.

وصرّح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقرّ المنظمة في نيويورك “حان الوقت كي يعمل لبنان وإسرائيل معا بدلا من أن يكون لبنان ضحية التلاقي السلبي لأفعال حزب الله وإسرائيل”.

وأقرّ وزير الخارجية الأميركي “ندرك أننا نواجه عقودا من التاريخ والتعقيدات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة الفريدة وإلى الإمكانات المتاحة أمامنا”.

وأضاف “يتعلق الأمر بإنهاء عقود من نفوذ حزب الله في هذه المنطقة”، مشيرا إلى أن محادثات الثلاثاء تطلق “مسارا سيستغرق وقتا”.

– “سئمنا” –

في بيروت، يعلق مواطنون لبنانيون أنهكتهم الحروب المتتالية مع إسرائيل، آمالا على هذه المبادرة.

وقال كمال عياد، العامل في إصلاح النوافذ البالغ 49 عاما، لوكالة فرانس برس “نؤيد المفاوضات إذا كانت تخدم مصلحة لبنان، إذا كانت ستحل الأمور، وأن تنتهي الحرب، وأن نرتاح، من أجل أطفالنا ومستقبلنا. لقد سئمنا، وعشنا حروبا كثيرة”.

وتشدد الإدارة الأميركية على ضرورة نزع سلاح حزب الله، مبدية أسفها لكون الجيش اللبناني لم يستطع أو لم يرغب في القيام بذلك حتى الآن. لكن موقف واشنطن يبدو مربكا، فهي تطالب باحترام وحدة الأراضي اللبنانية، بينما تدعم في الوقت نفسه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي سابق لصحافيين إن “الأمر سيتطلّب الكثير من الخيال والتفاؤل للاعتقاد” أن النزاع بين إسرائيل ولبنان “يمكن حله” في واشنطن، مضيفا أن “سقف التوقعات منخفض”.

وأضاف طالبا عدم كشف هويته “سيكون من الصعب جدا التوصل إلى اتفاق، وستقوم إسرائيل بإنشاء منطقة عازلة في الشمال، تشبه إلى حد كبير تلك الموجودة لدينا في غزة”.

وتعمل إسرائيل على إنشاء “منطقة أمنية” في جنوب لبنان حيث دخلت القوات الإسرائيلية للقضاء على ما تقول إنه تهديد يشكله حزب الله على سكان شمال إسرائيل.

ميدانيا، أصيب عشرة جنود إسرائيليين في اشتباكات ليلية مع مقاتلي حزب الله في مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان التي أعلن الجيش الأحد تطويقها. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 جنديا في المجموع في المعارك في لبنان.

– “غير مسؤول” –

في غضون ذلك، لا يزال الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية والذي وصفته بكين بأنه “خطير وغير مسؤول”، ساري المفعول وذلك غداة دخوله حيز التنفيذ، عقب فشل جولة المحادثات التي استضافتها باكستان السبت الفائت بين واشنطن وطهران.

ودعت بكين إلى استئناف الملاحة “بدون عوائق” في مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي للتجارة، لا سيما تجارة المحروقات، تغلقه طهران عمليا منذ بداية الحرب.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة نيويورك بوست الثلاثاء إن جولة ثانية من المحادثات مع إيران قد تُعقد في باكستان “خلال اليومين المقبلين”.

في غضون ذلك، أعلن الجيش الأميركي أنه نجح في منع ست سفن من مغادرة موانئ إيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من فرض حصار بحري على الجمهورية الإسلامية.

وهو حشد في إطار هذه المهام أكثر من 10 آلاف جندي أميركي وأكثر من 10 سفن حربية وعشرات الطائرات.

رغم ذلك، أفادت بيانات شركة “كيبلر” المتخصصة في تتبع السفن بأن سفينتين على الأقل أبحرتا من موانئ إيرانية، عبرتا مضيق هرمز الاثنين.

وأعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن شحنة من الإمدادات الطبية المنقذة للحياة ومساعدات أخرى دخلت إلى إيران، في أول عملية من نوعها منذ اندلاع الحرب.

وأوضح أن الشحنة دخلت البلاد الأحد.

إلى ذلك، أفاد مصدر في وزارة الخارجية التركية وكالة فرانس برس بأنّ وزراء خارجية السعودية وباكستان ومصر سيلتقون نظيرهم التركي هذا الأسبوع في تركيا لبحث قضايا إقليمية.

وقال المصدر طالبا عدم كشف هويته إن “هذا الاجتماع الثالث للدول الأربع لمناقشة الشؤون الإقليمية، وليس مضيق هرمز تحديدا”.

ودعا غوتيريش الثلاثاء إلى استئناف “مفاوضات جدّية” لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط التي “لا حلّ عسكريا لها”.

وفي ظلّ الأنباء عن احتمال استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، تراجعت أسعار النفط إلى دون مئة دولار للبرميل بعد تحليقها بفعل الحرب في الشرق الأوسط وتعطّل الملاحة في مضيق هرمز.

بور-كغو-اس/جك-ناش-م ن/الح