إصابة نجل رئيس حماس بغزة في ضربة إسرائيلية ومقتل 5 آخرين

القاهرة 6 مايو أيار (رويترز) – قالت مصادر طبية ومصادر من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن إسرائيل شنت ضربات جوية يوم الأربعاء على قطاع غزة استهدفت نجل كبير مفاوضي الحركة وأصابته بجروح خطيرة وأسفرت كذلك عن مقتل خمسة على الأقل.

وذكرت المصادر أن عزام الحية نجل خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة وكبير مفاوضيها والذي يعيش خارج القطاع ويقود المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل أصيب في غارة جوية أسفرت أيضا عن مقتل شخص آخر في مدينة غزة.

وفقد الحية بالفعل ثلاثة من أبنائه في محاولات إسرائيلية سابقة لاغتياله، سقط اثنان منهم في غزة خلال جولتي القتال عامي 2008 و2014، بينما قُتل الثالث في محاولة إسرائيلية لاغتيال قادة من الحركة في الدوحة العام الماضي.

وكتب طاهر النونو القيادي في حماس ومساعد الحية في منشور على فيسبوك “استهداف عزام خليل الحية بالقصف قمة في الانحطاط القيمي والأخلاقي”.

وأضاف “القصف والقتل يزيد المفاوض تمسكا بمواقفه وحقوق شعبه وإرادته الحرة”.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أي تعليق على الفور.

وفي وقت سابق من اليوم، أسفرت غارتان جويتان إسرائيليتان عن مقتل أربعة فلسطينيين، بينهم ضابط كبير في وزارة الداخلية التي تديرها حماس في قطاع غزة.

وقال المسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت نسيم الكلزاني، وهو ضابط برتبة عقيد في قوة الشرطة التي تديرها حماس، عندما استهدفت سيارته بالقرب من منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأضافوا أن الهجوم أسفر عن إصابة 17 شخصا آخرين على الأقل.

وقالت مصادر في حماس إن الكلزاني كان يقود قوة مكافحة المخدرات في خان يونس.

وسبق أن أفادت رويترز بأن إسرائيل كثفت هجماتها على قوات الشرطة التي تديرها حماس في غزة، والتي تستخدمها الحركة لتعزيز سيطرتها على المناطق التي تديرها في القطاع.

وأكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في المواصي، قائلا إنه استهدف عنصرا من حماس. ولم يصدر عنه أي تعليق فوري على الغارة الأخرى.

• محادثات متعثرة

يتزامن هذا العنف مع إجراء قادة حماس وفصائل فلسطينية أخرى محادثات مع الوسطاء والمبعوث الرئيسي لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف هذا الأسبوع في القاهرة بهدف دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة إلى مرحلتها الثانية، وفقا لما أفاد به مسؤولون.

وتتضمن خطة ترامب لغزة، التي وافقت عليها إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول، انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبدء إعادة الإعمار بالتزامن مع تخلي حماس عن سلاحها.

إلا أن نزع سلاح حماس لا يزال يمثل نقطة خلافية في المحادثات الرامية إلى تنفيذ الخطة وترسيخ وقف إطلاق النار الذي أنهى عامين من الحرب واسعة النطاق.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن استمرار العنف.

وقال مسؤول في حماس لرويترز يوم الأربعاء إن الحركة أبلغت ملادينوف بأنها لن تشارك في محادثات جادة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية قبل أن تكمل إسرائيل التزاماتها المرتبطة بالمرحلة الأولى من الاتفاق.

ويقول مسعفون إن ما لا يقل عن 830 فلسطينيا قتلوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بينما تقول إسرائيل إن أربعة من جنودها قتلوا على يد مسلحين خلال نفس الفترة.

وتقول إسرائيل إن غاراتها تهدف إلى منع محاولات حماس والمسلحين الفلسطينيين الآخرين لشن هجمات ضد قواتها.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 72500 فلسطيني قتلوا منذ بدء حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، معظمهم من المدنيين.

(إعداد حسن عمار ومعاذ عبدالعزيز ومروة غريب للنشرة العربية )