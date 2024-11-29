إصابة 8 على الأقل في هجوم على حافلة إسرائيلية بالضفة الغربية

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أرئيل (الضفة الغربية) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن فلسطينيا أطلق النار على حافلة بالقرب من مستوطنة أرئيل في الضفة الغربية المحتلة يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة ثمانية على الأقل قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية.

وذكرت نجمة داوود الحمراء، وهي خدمة الإسعاف في إسرائيل، أن أربعة أشخاص أصيبوا بطلقات نارية منهم ثلاثة في حالة خطيرة بينما أصيب أربعة بسبب الزجاج المتطاير.

وحددت وزارة الصحة الفلسطينية هوية منفذ الهجوم على أنه أحد السكان المحليين ويبلغ من العمر 46 عاما. وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت في بيان “كتائب القسام وهي تزف شهيدها المجاهد البطل، لتشدد على أن كل القرارات التي كُتبت بحبر الحكومة الصهيونية المتطرفة، والتي تستهدف بها الضفة الغربية، ستدفع ثمنها دما مسفوكا من أجساد الجنود والمغتصبين”.

وتصاعدت حدة أعمال العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن عشرات الإسرائيليين قتلوا في هجمات نفذها فلسطينيون في الشوارع، بينما قُتل مئات الفلسطينيين، منهم مسلحون وشبان يرشقون الحجارة ومدنيون، في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية.