إطلاق سراح الصحافية الإيطالية المسجونة في إيران (رئيسة الوزراء الإيطالية)

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أطلقت السلطات الإيرانية سراح صحافية إيطالية سجنت ثلاثة أسابيع في إيران وهي في طريقها إلى بلادها، وفق ما أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الأربعاء.

وجاء في بيان لمكتب ميلوني أن “الطائرة التي تقل الصحافية تشيتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق” بعد “تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية”.

وقال مكتبها “أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا وهي في طريقها للعودة إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشيتشيليا أمرا ممكنا، ما يسمح لها بالعودة إلى حضن عائلتها وزملائها”.

وأضاف أن ميلوني أبلغت والدي سالا شخصيا عبر الهاتف بأنه تم إطلاق سراحها.

أوقفت سالا البالغة 29 عاما في 19 كانون الأول/ديسمبر بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وأبقيت الصحافية التي تكتب لدى “إل فوليو” وتستضيف مدونة صوتية إخبارية في زنزانة انفرادية في سجن إوين في طهران.

وقالت سالا لعائلتها إنها أُجبرت على النوم على الأرض في زنزانة أبقيت منارة طوال الوقت.

واستدعت كل من إيطاليا وإيران سفير البلد الآخر الأسبوع الماضي بعدما حذرت روما من أن جهود إطلاق سراحها تواجه تعقيدات.

توجهت سالا إلى إيران في 13 كانون الأول/ديسمبر بتأشيرة صحافية. وأوقفت بعد ستة أيام بتهمة “انتهاك قانون جمهورية إيران الإسلامية”، بحسب ما أفادت وزارة الثقافة الإيرانية التي تشرف على الصحافيين الأجانب وتتولى منحهم التصاريح. وكان من المقرر أن تعود في اليوم التالي.

نفت إيران الاثنين وجود أي علاقة بين توقيف سالا والمواطن الإيراني محمد عابديني الذي اعتُقل في إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر بطلب من الولايات المتحدة على خلفية انتهاكات في مجال التصدير مرتبطة بهجوم قاتل استهدف جنودا أميركيين.

ادي/لين/غ ر