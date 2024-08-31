إطلاق سراح زعيم “كارتل الخليج” المكسيكي السابق في الولايات المتحدة

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أعلنت السلطات الأميركية أن زعيم المخدرات المكسيكي أوسيل كارديناس غيين، الزعيم السابق لكارتلي الخليج ولوس زيتاس، أُطلق سراحه من سجن أميركي الجمعة وسُلم إلى سلطات الهجرة.

وقال مسؤول في مكتب السجون الفدرالي لوكالة فرانس برس إن أوسيل كارديناس غيين (57 عاما) أُطلق سراحه ووُضع قيد التوقيف لدى إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وهي وكالة تابعة لسلطات الجمارك والحدود ومرتبطة بوزارة الأمن الداخلي.

ولم يُعرف بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لترحيله إلى بلده الأصلي، المكسيك، حيث يواجه ملاحقات قضائية.

وكان أوسيل كارديناس غيين أوقف عام 2003 في ولاية تاماوليباس الحدودية (شمال شرق المكسيك)، ثم سُلّم إلى الولايات المتحدة بعد ثلاث سنوات.

وبعد اعترافه بالذنب في تهريب المخدرات وغسل الأموال والابتزاز، حُكم عليه في عام 2010 بالسجن لمدة 25 عاما وبغرامة قدرها 50 مليون دولار.

أشرف خلال تزعمه كارتل الخليج على إمبراطورية لتهريب المخدرات صدّرت كميات هائلة من الكوكايين والقنب إلى الولايات المتحدة.

لكن “كارتل الخليج” الذي كان في مضى من أكثر المنظمات الإجرامية نفوذا في المكسيك، فقد الكثير من قوته وانقسم إلى فصائل عدة.

وقد جند “إل ماتا أميغوس” (“القاتل الصديق”)، كما كان يُلقب، جنودا سابقين في القوات الخاصة المكسيكية خلال سنوات نشاطه لتشكيل حرسه الشخصي، والذي أصبح في ما بعد كارتل لوس زيتاس.

وبعد القبض عليه، بدأ لوس زيتاس العمل بشكل أكثر استقلالية عن كارتل الخليج الذي انفصل عنه نهائيا في عام 2010، مما أثار صراعا للسيطرة على طرق المخدرات في شمال البلاد وشمال شرقها.

ارل-ماف/جك/كام