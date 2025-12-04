إطلاق منحة طحنون بن زايد للذكاء الاصطناعي لدعم الطلاب المتميّزين
أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي الخميس إطلاق منحة طحنون بن زايد للتميُّز في الذكاء الاصطناعي لدعم الطلاب البكالوريوس المتميزين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.
وسيبدأ تقديم هذه المنحة القائمة على الجدارة الأكاديمية والتميُّز العلمي اعتبارا من السنة الجامعية 2025-2026، لدعم نحو 350 طالب بكالوريوس على مدى ست سنوات.
وسيخضع المرشَّحون لعملية اختيار دقيقة تقيس الكفاءة في الرياضيات، والمهارات في القيادة وريادة الأعمال. وسيحصل الطلبة المستوفون للشروط على دعم مالي لاستكمال البرنامج، إلى جانب فرص لتمثيل دولة الإمارات في فعاليات رفيعة المستوى مخصَّصة لشباب محليا ودوليا، إضافة إلى الموارد اللازمة لدعم مشاريعهم الريادية وابتكاراتهم التقنية.
