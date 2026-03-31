إعادة-الكويت تعلن تعرض ناقلة نفط تابعة لها لهجوم إيراني في ميناء دبي

(لحذف كلمة زائدة في العنوان)

30 مارس آذَار (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن مؤسسة البترول الكويتية أن ناقلة النفط الكويتية العملاقة (السالمي) تعرضت لاستهداف مباشر في هجوم وصفته المؤسسة بأنه إيراني، وذلك في أثناء رسوها في ميناء دبي، مما ألحق أضرارا بالسفينة وأدى إلى نشوب حريق على متنها.

ونقلت الوكالة عن المؤسسة القول إن الناقلة كانت محملة بالكامل وقت وقوع الحادث، وحذرت من احتمال حدوث تسرب نفطي في المياه المحيطة، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأن تقييم الأضرار جار في الوقت الحالي.

(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)