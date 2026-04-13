إعادة فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة (الأمم المتحدة)

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين إعادة فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أن قوافل مساعدات تمكنت من عبوره لأول مرة منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للصحافيين “أبلغَنا زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن السلطات الإسرائيلية أعادت فتح معبر زيكيم في شمال غزة لأول مرة منذ أكثر من 40 يوما”.

وأضاف “جرى تفريغ بضائع نهاية الأسبوع الفائت، واستؤنفت عملية جمعها من الأمم المتحدة داخل غزة في وقت سابق من اليوم”، مشيرا إلى أن مواد غذائية وإمدادات أخرى قدمها برنامج الأغذية العالمي واليونيسف قد عبرت المعبر.

وتابع “سيساعد هذا الأمر في تلبية حاجة ماسة من خلال السماح بدخول البضائع إلى شمال غزة مباشرة، ما يغنينا عن نقلها بالشاحنات من الجنوب”، خصوصا من معبر كرم أبو سالم.

لكن المتحدث أوضح أنه “لا تزال هناك قيود كبيرة”، لافتا إلى أن الإجراءات الجمركية الإسرائيلية “غالبا ما تتأخر”، وتفتقر إلى المعدات اللازمة لفحص البضائع، فضلا عن “الحظر التام” المفروض على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة التي تُعدّ “حيوية” للجهود الإنسانية.

إثر بدء العملية العسكرية الإسرائيلية-الأميركية في 28 شباط/فبراير، أعلنت إسرائيل، كإجراء “أمني”، إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية. ثم أعادت لاحقا فتح معبر كرم أبو سالم، وهو المدخل الرئيسي للمساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، يحتفظ الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على أكثر من نصف أراضي قطاع غزة، بما في ذلك جميع المناطق الحدودية مع إسرائيل ومصر.

وتفرض إسرائيل حصارا مشدّدا على القطاع منذ بدء الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على الرغم من الدعوات المتكررة من المجتمع الإنساني الدولي للسماح بتدفق المساعدات إلى القطاع.

