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إعلام: المحكمة العليا الإسرائيلية تقضي بعدم قانونية إقالة رئيس الشاباك

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت يوم الأربعاء بأن قرار إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار “غير قانوني”.

وفي مسوغات حكمها، قررت المحكمة العليا أن الإقالة جاءت بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان لديه تضارب مصالح بسبب التحقيق في القضية التي يطلق عليها في إسرائيل “قطر جيت”.

وأعلن نتنياهو في مارس آذار عزمه إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء إسرائيل إذ رأى منتقدو القرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة وتعرض أسس ديمقراطيتها للخطر.

وأعلن بار استقالته في أبريل نيسان، قائلا إنه سيتنحى في 15 يونيو حزيران، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته.

وعلّقت المحكمة العليا لاحقا محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد عزله لرفضه طلبات من بينها التجسس على متظاهرين إسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية