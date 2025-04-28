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إعلام إسرائيلي: رئيس الشاباك أعلن استقالته وسيتنحى عن منصبه في 15 يونيو

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(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الاثنين أن رونين بار رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أعلن استقالته وأنه سيتنحى عن منصبه في 15 يونيو حزيران، وذلك بعد ستة أسابيع من محاولة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته.

يتولى الشاباك التعامل مع التحقيقات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وصار محور معركة سياسية متصاعدة بين حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية ومجموعة من منتقديها من أعضاء بالمؤسسة الأمنية وصولا إلى أسر الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو في 16 مارس آذار إنه فقد الثقة في بار منذ فترة طويلة، وإن الثقة في رئيس جهاز الأمن العام، الذي تشمل مهامه مكافحة الإرهاب وتأمين المسؤولين الحكوميين، تشتد في أوقات الحرب.

وأوقفت المحكمة العليا في وقت لاحق مؤقتا مساعي الحكومة لإقالة بار الذي زعم أن نتنياهو أراد إقالته بعد رفضه تلبية طلبات شملت التجسس على المتظاهرين الإسرائيليين وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد.

وردا على هذه الاتهامات، اتهم نتنياهو بار بالكذب.

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