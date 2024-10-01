إعلام حكومي: مقتل 3 مدنيين في ضربة إسرائيلية على دمشق

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(رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية سورية في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء نقلا عن مصدر عسكري إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب تسعة آخرون في ضربة جوية إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

وذكر التلفزيون السوري في وقت سابق أن مذيعة به قتلت في غارة إسرائيلية.

وقال “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تزف المذيعة القديرة صفاء أحمد شهيدة إثر العدوان الاسرائيلي الغادر الذي تعرضت له العاصمة دمشق”.

وأضافت وسائل إعلام رسمية أن القصف الجوي الإسرائيلي تسبب أيضا في أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة.

وكانت وسائل إعلام رسمية ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت “أهدافا معادية” في محيط العاصمة دمشق، بعد سماع دوي انفجار في سماء العاصمة.

وعندما سُئل الجيش الإسرائيلي عن الهجوم المزعوم، قال إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

وتنفذ إسرائيل ضربات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا منذ سنوات، لكنها صعدت من مثل هذه الغارات منذ الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي.