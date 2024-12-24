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إعلام رسمي: إيران ترفع الحظر عن واتساب وجوجل بلاي

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دبي (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية في إيران يوم الثلاثاء أن السلطات رفعت الحظر عن منصة التراسل الفوري (واتساب) وجوجل بلاي كخطوة أولى لتخفيف القيود على الإنترنت.

وتفرض الجمهورية الإسلامية بعضا من أشد الضوابط صرامة في العالم على استخدام الإنترنت، لكن الإيرانيين المتمرسين في مجال التكنولوجيا يلتفون عادة على القيود التي تفرضها طهران على وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب باستخدام شبكات افتراضية خاصة.

وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم الثلاثاء “حدث تصويت بالأغلبية لصالح رفع القيود المفروضة على استخدام بعض المنصات الأجنبية الشهيرة مثل واتساب وجوجل بلاي”، في إشارة إلى اجتماع بشأن هذه المسألة برئاسة الرئيس مسعود بزشكيان.

ونقلت الوكالة عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستار هاشمي قوله “اليوم اتخذنا الخطوة الأولى لرفع القيود عن الإنترنت”.

واستُخدمت منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران.

وفي سبتمبر أيلول، دعت الولايات المتحدة شركات التكنولوجيا الكبرى إلى المساعدة في التهرب من الرقابة على الإنترنت في البلدان التي تفرض قيودا شديدة على استخدامه، بما في ذلك إيران.

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