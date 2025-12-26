إنقاذ قرابة 400 مهاجر قبالة سواحل اليونان

afp_tickers

1دقيقة

أسعف خفر السواحل في اليونان قرابة 400 مهاجر على متن مركب صيد وزورق آخر جنوب جزيرة كريت، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اليونانية “ايه ان ايه”.

وفي عملية واسعة على مسافة حوالى 35 ميلا بحريا من جنوب غافدوس في جنوب جزيرة كريت اليونانية، قامت سفينة تابعة لخفر السواحل وسفينة شحن دنماركية ومروحية بانتشال 365 شخصا من زورق صيد، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقل نحو 30 شخصا إلى مركب تابع لوكالة الحدود الأوروبية “فرونتيكس”، على بعد حوالى 25 ميلا بحريا من غافدوس ثمّ نقلوا إلى كريت.

والخميس، تمّ إسعاف 39 شخصا في زورق مطاطي جنوب كريت.

وغالبا ما يخوض المهاجرون غير النظاميين الراغبين في الانتقال إلى أوروبا رحلة محفوفة بالمخاطر في البحر بين تركيا واليونان أو من سواحل ليبيا إلى اليونان.

وكثيرة هي الحوادث التي تشهدها مسارات الهجرة هذه. وقد أدّى انقلاب زورق هذا الشهر إلى مصرع 17 شخصا، أغلبيتهم من المصريين والسودانيين، فيما لا يزال 15 مهاجرا في عداد المفقودين.

ياب/م ن/جك