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إيران: التحقق من برنامجنا النووي “مهمة سهلة”

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دبي (رويترز) – نقل التلفزيون الرسمي الإيراني يوم الخميس عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله إنه سيكون من السهل التحقق من أن إيران لا تطور أسلحة نووية، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يود التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع طهران.

وقال بزشكيان في لقاء بثه التلفزيون مع سفراء أجانب في طهران إن إيران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي لأن القتل الجماعي للأبرياء محرم في عقيدة الجمهورية الإسلامية.

وأضاف “التحقق (من برنامجنا النووي) مهمة سهلة، جاؤوا وتحققوا في كل مرة أرادوا فيها فعل ذلك، ويمكنهم أن يأتوا للتحقق 100 مرة أخرى”.

وقال ترامب يوم الأربعاء إنه يرغب في التوصل إلى اتفاق سلام نووي يمكن التحقق منه مع إيران. وخلال ولايته الأولى في 2018، انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في 2015 وأعاد فرض العقوبات التي شلت اقتصاد البلاد.

ودفعت هذه الإجراءات القاسية طهران إلى انتهاك القيود النووية التي يفرضها الاتفاق.

وتأتي تصريحات بزشكيان بعد يوم من تصريح مسؤول إيراني كبير لرويترز بأن إيران مستعدة لمنح الولايات المتحدة فرصة لحل النزاعات.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية