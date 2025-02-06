إيران: مقترح ترامب بشأن غزة استمرار لخطط إسرائيل “للقضاء” على الفلسطينيين

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دبي (رويترز) – قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الخميس إن طهران ترفض رفضا قاطعا مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.

وذكر ترامب يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة الذي مزقته الحرب وستطوره اقتصاديا بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، وهي الإجراءات التي من شأنها أن تضرب عرض الحائط بسياسة أمريكية متبعة منذ عقود حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكتب بقائي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “خطة إخلاء غزة ونقل الفلسطينيين إلى دول مجاورة تعد استمرارا لخطة النظام الصهيوني للقضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اقتراح ترامب “فكرة رائعة”، مضيفا أنه ينبغي متابعتها “لأنني أعتقد أنها ستخلق مستقبلا مختلفا للجميع”.

وقال بقائي في بيانه “هذه الفكرة مرفوضة ومدانة بشكل قاطع نظرا لتناقضها الواضح مع المبادئ والقواعد الراسخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.

ودعا بقائي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف واضح يرفض إعلان ترامب بشكل صريح.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز يوم الأربعاء إن طهران ترفض أي تهجير لسكان غزة، لكنها تنظر إلى هذه القضية باعتبارها مسألة منفصلة عن المحادثات الإيرانية الأمريكية المحتملة التي تهدف إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل كبح برنامجها النووي.