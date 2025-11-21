إيران تتهم دولا غربية بالسعي للتصعيد إثر قرار الوكالة الذرية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تسعى إلى “التصعيد”، غداة اعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت الوكالة قد تبنّت الخميس، بحسب مصادر دبلوماسية، قرارا يحضّ طهران على “تعاون كامل وبدون تأخير” عبر “تقديم المعلومات وإتاحة إمكان الوصول” إلى منشآتها النووية.

وكتب عراقجي على منصة إكس “بما أن دول الترويكا (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) والولايات المتحدة تبحث عن التصعيد، فهي تعرف جيدا أن النهاية الرسمية لاتفاق القاهرة هي نتيجة مباشرة لاستفزازاتها”.

وكان الاتفاق، الموقّع في أيلول/سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد شكل أساسا لاستئناف التعاون بين الجانبين، بعدما علّقت طهران في تموز/يوليو تعاونها مع الوكالة إثر قصف مواقعها النووية في حزيران/يونيو من جانب إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب استمرت 12 يوما.

وأضاف عراقجي “تماما كما قوّضت إسرائيل والولايات المتحدة المسار الدبلوماسي في حزيران/يونيو، فقد قامت واشنطن ودول الترويكا بنسف اتفاق القاهرة”.

وسبق أن أعلن الوزير الإيراني أن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى المواقع النووية التي استُهدفت خلال الحرب، يبقى رهنا بالتوصل إلى اتفاق جديد بين طهران والوكالة.

