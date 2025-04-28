إيران تتهم نتانياهو ب”إملاء” إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات النووية

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اتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو الإثنين، بـ”إملاء” إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي في منشور على منصة إكس “اللافت، هو مدى الوقاحة التي يملي من خلالها نتانياهو الآن على الرئيس (دونالد) ترامب ما يمكنه وما لا يمكنه فعله في دبلوماسيته مع إيران”.

وكان نتانياهو قال الأحد إن أي اتفاق مع طهران يجب أن يحرمها من الصواريخ البالستية، غداة جولة ثالثة من المحادثات الأميركية-الإيرانية.

وقال في خطاب ألقاه في القدس “عليكم أن تفكّكوا بنيتها التحتية النووية… يجب ألا تكون قادرة على تخصيب اليورانيوم”.

وشدّد على أن “الاتفاق الناجح هو ذاك الذي يقضي على قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم لأغراض التسلّح النووي”.

واعتبر أن أي اتفاق يجب أن “يحرمها من الصواريخ البالستية”.

وعقدت إيران والولايات المتحدة، السبت جولة ثالثة من المحادثات بوساطة عُمانية.

وأشادت الولايات المتحدة في ختام الجولة بمباحثات “إيجابية وبناءة” مع ايران، فيما أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إحراز تقدم، مع سعي الجانبين الى تضييق هوة خلافاتهما حول مجموعة من المواضيع قبل الجولة الرابعة الأسبوع المقبل.

خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى، انسحبت واشنطن في 2018 من اتفاق دولي أبرم مع طهران في العام 2015 حول برنامجها النووي، نصّ على تخفيف العقوبات الدولية عنها في مقابل ضبط برنامجها النووي.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، أعاد ترامب تفعيل سياسة “الضغوط القصوى” المتمثلة في تشديد العقوبات على إيران.

وفي آذار/مارس بعث ترامب برسالة إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي يعرض عليها فيها إجراء مباحثات، لكنه لوّح بعمل عسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

اب/ناش-شي/غ ر