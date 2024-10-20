إيران تحتج لدى الاتحاد الأوروبي على بيان بشأن جزر متنازع عليها مع الإمارات

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استدعت إيران السفير المجري الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي للاحتجاج على بيان أوروبي بشأن ثلاث جزر خليجية تسيطر عليها طهران وتطالب بها الإمارات، وفق ما أورد الإعلام الإيراني الرسمي الأحد.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك مع مجلس التعاون الخليجي الأربعاء “ندعو إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة: طنب الكبرى، طنب الصغرى، وأبو موسى، الذي يمثل انتهاكا لسيادة الإمارات العربية المتحدة ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة”، بحسب النسخة العربية من النص.

تقع الجزر عند مدخل مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث يمر خُمس النفط المنقول بحرا في العالم، وهي متنازع عليها بين الإمارات وإيران منذ عقود. ويتهم مجلس التعاون الخليجي طهران بانتظام بـ”احتلالها” بشكل غير قانوني منذ العام 1971.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أنه “تم استدعاء السفير المجري إلى وزارة الخارجية الإيرانية للاحتجاج على تكرار بعض التأكيدات التي لا أساس لها في البيان المشترك لقادة الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي”.

كذلك، اتهم الاتحاد الأوروبي الاثنين الجمهورية الإسلامية بتسليم صواريخ بالستية إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا، وفرض عليها عقوبات مالية.

وأضافت وكالة “إرنا” الأحد أن الوزارة “وصفت موقف الاتحاد الأوروبي المتحيّز والخاطئ بأنه طائش وغير مسؤول ويفتقر لأي أساس قانوني”.

في تموز/يوليو 2023، استدعت إيران السفير الروسي للاحتجاج على إعلان موسكو دعمها مطالبات الإمارات بالجزر الثلاث.

وعيّنت إيران سفيرا لها لدى الإمارات في نيسان/أبريل 2023، بعد حوالى ثماني سنوات من مغادرة سلفه، في إطار تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع دول الخليج العربية.

اب/ح س/غ ر