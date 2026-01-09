إيران تحجب الإنترنت والمتظاهرون يشعلون حرائق مع تصاعد الاضطرابات

من باريسا حافظي

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – انقطعت إيران عن العالم الخارجي إلى حد كبير اليوم الجمعة بعد أن أوقفت السلطات خدمة الإنترنت للحد من اتساع نطاق الاحتجاجات، وأظهر مقطع فيديو أبنية ومركبات تشتعل فيها النيران خلال احتجاجات مناهضة للحكومة خرجت إلى الشوارع في عدة مدن.

وتعهد الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في خطاب بثه لتلفزيون بعدم التراجع، واتهم المحتجين بأنهم يتصرفون نيابة عن جماعات المعارضة في المهجر والولايات المتحدة. وذكرت منظمات حقوقية أن الشرطة أطلقت النار على متظاهرين في جنوب البلاد.

ولم تصل الاحتجاجات، التي بدأت في أواخر الشهر الماضي بسبب ارتفاع التضخم، إلى مستوى الاضطرابات التي شهدتها إيران قبل ثلاث سنوات، لكنها انتشرت في جميع أنحاء البلاد.

ووردت أنباء عن مقتل العشرات في هذه الاحتجاجات، وبدا أن السلطات تواجه تهديدا أكبر بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وتداعيات حرب العام الماضي مع إسرائيل والولايات المتحدة.

واندلعت الاحتجاجات لأسباب اقتصادية، بعدما فقدت العملة الإيرانية (الريال) نصف قيمتها أمام الدولار العام الماضي وتجاوز التضخم 40 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، لكنها اتسعت لاحقا لتشمل ترديد شعارات مباشرة ضد السلطات.

*اشتعال أبنية ومركبات

أدى انقطاع الإنترنت إلى تراجع حجم المعلومات المتداول، وتعذر الاتصال هاتفيا بمن هم في إيران. وأظهر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي إلغاء 17 رحلة جوية على الأقل بين دبي وإيران.

وبدأت الاحتجاجات أواخر الشهر الماضي بخروج أصحاب محلات تجارية في مظاهرات احتجاجا على التضخم وسعر صرف الريال، وسرعان ما امتدت هذه الاحتجاجات إلى الجامعات والمدن وشهدت اشتباكات مع قوات الأمن.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية خلال الليل ما قالت إنها حافلات وسيارات ودراجات نارية تحترق، إضافة إلى حرائق في محطات مترو وبنوك. واتهمت (منظمة مجاهدي خلق)، وهي فصيل معارض انشق بعد الثورة الإسلامية في عام 1979، بالوقوف وراء الاضطرابات.

وقال صحفي من التلفزيون الرسمي، وهو يقف أمام الحرائق في شارع شريعتي بمدينة رشت المطلة على بحر قزوين “تبدو هذه كأنها منطقة حرب، دُمرت جميع المتاجر”.

وأظهرت مقاطع فيديو، تحققت رويترز من أنها التقطت في العاصمة طهران، مئات الأشخاص وهم يشاركون في مسيرة. وسُمعت امرأة في أحد هذه المقاطع وهي تردد هتاف “الموت لخامنئي!”.

وقالت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان إن مسيرة احتجاجية خرجت بعد صلاة الجمعة في زاهدان، وأغلب سكانها من أقلية البلوش، قوبلت بإطلاق نار أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

وحاولت السلطات اتباع نهج مزدوج، إذ وصفت الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بأنها مشروعة، فيما نددت بمن تصفهم بمثيري الشغب الذين ينتهجون العنف وشددت إجراءاتها عبر قوات الأمن.

واستخدم الزعيم الأعلى، صاحب القول الفصل في إيران، لهجة أشد في خطابه اليوم الجمعة.

وقال “وصلت الجمهورية الإسلامية إلى السلطة بدماء مئات الآلاف من الشرفاء. ولن تتراجع أمام المخربين”، متهما المتورطين في الاضطرابات بالسعي لإرضاء ترامب.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي قوله إن مثيري الشغب ستوقع عليهم “أشد وأقصى” عقوبة “دون أي رأفة”.

* معارضة منقسمة

دعت فصائل المعارضة الإيرانية في الخارج، وهي فصائل منقسمة، إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الجمعة. وقال رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل المقيم في المنفى، للإيرانيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أنظار العالم عليكم. انزلوا إلى الشوارع”.

غير أن درجة التأييد داخل إيران لنظام الشاه أو لمنظمة مجاهدي خلق، وهي من أهم جماعات المعارضة في المهجر، تبقى محل خلاف.

وقال ترامب إنه لن يلتقي بهلوي، وإنه “غير متأكد من أن من المناسب” دعمه. وقصفت الولايات المتحدة الصيف الماضي إيران وحذرها ترامب الأسبوع الماضي من أنه ربما يهب لمساعدة المحتجين.

ونددت ألمانيا باستخدام العنف ضد المتظاهرين، وقالت إن الحق في التظاهر والتجمع يجب أن يكون مكفولا، وأن تتمكن وسائل الإعلام في إيران من تغطية الأحداث بحرية.

(إعداد محمود رضا مراد ونهى زكريا للنشرة العربية)