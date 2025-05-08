إيران ترفض الاتهامات بضلوعها في مخطط ضد السفارة الإسرائيلية في لندن

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رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس الاتهامات بضلوع طهران في مخطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في لندن، عقب إعلان المملكة المتحدة توقيف إيرانيين في إطار عمليتين لمكافحة الإرهاب.

والأحد، أعلنت السلطات البريطانية توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة إيرانيين، في إطار عمليتين منفصلتين جرتا السبت والأحد. ووفق المعلومات التي نشرتها صحيفة “تايمز”، فقد جاءت هذه الاعتقالات بعد مخطّط مفترض يستهدف السفارة الإسرائيلية في لندن، الأمر الذي لم تؤكده السلطات.

وقال عراقجي عبر منصة إكس “ترفض إيران بشكل قاطع أي ضلوع في مثل هذه الأعمال ونؤكد أنّنا لم نتبلّغ بأي ادعاءات عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة”.

وأشار إلى أنّ بلاده “مستعدة للمساعدة في تحقيقات… إذا ثبتت اتهامات ذات مصداقية بشأن سوء سلوك” ضد مواطنين إيرانيين محتجزين.

من جانبها، أكدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر أنّ التوقيفات جاءت وسط مخاوف متزايدة بشأن الأنشطة الإيرانية.

وتأتي هذه الاعتقالات في وقت بدأت طهران وواشنطن محادثات بشأن البرنامج النووي في 12 نيسان/أبريل بوساطة سلطنة عمان.

وقال عراقجي الخميس “هناك تاريخ من الحالات التي تقوم فيها أطراف ثالثة مصمّمة على إفشال الدبلوماسية وإثارة التصعيد، باللجوء بإثارة التصعيد واللجوء إلى تدابير يائسة، بما في ذلك عمليات تحت شعارات كاذبة”، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

وأضاف أنّ “إيران مستعدّة للمشاركة (في التحقيقات) لتسليط الضوء على ما يحصل بالفعل”.

وكانت إيران أعلنت الجمعة، عن لقاء مع ممثلي المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إلا أنّه لم يحصل بعد تأجيل الجولة الرابعة من الحادثات مع الولايات المتحدة.

اب-مز/ناش/كام