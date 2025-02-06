إيران ترفض الخطة الأميركية ل”تهجير قسري” للفلسطينيين من غزة

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رفضت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس ما وصفته بخطة “صادمة” قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسيطرة على غزة و”تهجير” الفلسطينيين قسرا من القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن “خطة إخلاء غزة وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا إلى دول مجاورة تُعد استمرارا لخطة الكيان الصهيوني الهادفة إلى إبادة الأمة الفلسطينية بالكامل، وهي مرفوضة ومدانة بشكل قاطع”.

وكان ترامب أشار الثلاثاء إلى خطة للسيطرة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى الأردن أو مصر، معتبرا أن الفلسطينيين “سيودون بشدة” مغادرة القطاع الذي دمّرته الحرب.

وأثارت مقترحات ترامب سيلا من الاحتجاجات حول العالم، فيما حذّرت الأمم المتحدة من “تطهير عرقي” في القطاع الفلسطيني.

والأربعاء، سعى البيت الأبيض لتوضيح خطة ترامب مع توضيح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن اقتراح الرئيس الجمهوري يقضي بخروج الفلسطينيين من غزة موقتا ريثما تجري إعادة إعماره.

ووصف بقائي خطة ترامب بأنها “هجوم غير مسبوق على المبادئ والأسس الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

كما دعا المجتمع الدولي إلى الاعتراف “بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحريره من… الاحتلال والفصل العنصري”.

رخ-مز/الح