إيران ترفض المحادثات النووية في ظل الصراع وسط مطالبات بضبط النفس

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من باريسا حافظي وكريسبيان بالمر وجنى شقير

دبي/القدس (رويترز) – قالت إيران يوم الجمعة إنها لن تناقش مستقبل برنامجها النووي مع القصف الإسرائيلي عليها في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة طهران إلى طاولة التفاوض وتدرس فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستتدخل في الصراع.

وبعد أسبوع من بدء الهجوم على إيران، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عشرات المواقع العسكرية شملت مواقع لإنتاج الصواريخ ومؤسسة بحثية تشارك في تطوير أسلحة نووية في طهران ومنشآت عسكرية في غرب إيران ووسطها.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه استهدف أيضا بطاريات صواريخ سطح-جو في جنوب غرب إيران في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التفوق الجوي فوق البلاد.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجارات في إقليم خوزستان جنوب غرب إيران، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا عندما قصفت إسرائيل مبنى من خمسة طوابق في طهران يضم مخبزا وصالونا للحلاقة. وأضافت الوكالة أن الدفاعات الجوية الإيرانية جرى تفعيلها مساء يوم الجمعة.

وأطلقت إيران صواريخ على مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل ومدينة حيفا في الشمال ما أسفر عن أضرار طالت مسجدا يعود إلى فترة الدولة العثمانية، وفقا لوزير الخارجية جدعون ساعر.

ونشرت وزارة الخارجية مقطعا مصورا أظهر أضرارا جسيمة لحقت بمبنى شاهق قريب يضم فرعا من وزارة الداخلية الإسرائيلية.

وتضم حيفا أكثر موانئ إسرائيل ازدحاما إلى جانب قاعدة بحرية.

ونقلت وكالة فارس عن متحدث عسكري إيراني قوله إن الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها طهران يوم الجمعة تضمنت استخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة للغاية لاستهداف مواقع عسكرية وصناعات دفاعية ومراكز للقيادة والسيطرة.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن نحو 20 صاروخا أطلقت في أحدث هجوم، مما أدى وفقا لخدمة الإسعاف الإسرائيلية إلى إصابة شخصين على الأقل.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أمام مجلس الأمن الدولي إن إسرائيل لن توقف هجماتها “لحين القضاء على التهديد النووي الإيراني”.

ودعا مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء، وقال إن طهران تشعر بالقلق إزاء التقارير الواردة عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب.