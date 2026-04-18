إيران تشدد سيطرتها على مضيق هرمز وترامب يقول إنه يرفض “الابتزاز”

واشنطن/إسلام اباد 18 أبريل نيسان (رويترز) – أعلنت إيران اليوم السبت تشديد سيطرتها على مضيق هرمز، وأبلغت البحارة بإغلاق هذا الممر الحيوي لنقل الطاقة مجددا، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن طهران لا يمكنها ابتزاز الولايات المتحدة بإغلاق المضيق.

وأوضحت طهران أنها اتخذت هذه الخطورة ردا على استمرار الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية والذي وصفته بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن البحرية الإيرانية مستعدة لتوجيه “هزائم مريرة جديدة” لأعدائها.

وأفادت ثلاثة مصادر في قطاعي الأمن البحري والشحن بأن سفينتين تجاريتين على الأقل تعرضتا لإطلاق نار لدى محاولتهما عبور مضيق هرمز اليوم السبت، وفي مومباي قال مصدر في الحكومة الهندية إن الهند استدعت سفير إيران بعدما عرضت سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل نفطا خاما لهجوم في أثناء محاولتها عبور المضيق.

وأضفى تجدد الرسائل الإيرانية المتشددة مزيدا من الغموض بشأن الصراع في إيران، الأمر الذي يزيد من خطر استمرار تعطل شحنات النفط والغاز عبر المضيق في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن تمديد وقف إطلاق النار الهش.

وفي واشنطن، قال ترامب إن الولايات المتحدة تجري “محادثات جيدة للغاية” مع إيران، لكن طهران تريد إغلاق المضيق مرة أخرى. وشدد قائلا إنه لا يمكن لإيران ابتزاز الولايات المتحدة.

وقالت مصادر بالأمن البحري والشحن إن بعض السفن التجارية تلقت رسائل لاسلكية من البحرية الإيرانية تفيد بعدم السماح لأي سفن بالمرور عبر الممر المائي، في تحول للدلائل التي ظهرت في وقت سابق اليوم بأن حركة المرور قد تستأنف.

وأفادت المصادر بأن سفينتين على الأقل أبلغتا عن تعرضهما لإطلاق نار خلال محاولتهما عبور المضيق.

وفي وقت سابق، أظهرت أجهزة تتبع الملاحة البحرية قافلة من ثماني ناقلات تعبر الممر في أول حركة كبيرة للسفن منذ بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران قبل سبعة أسابيع.

(إعداد شيرين عبد العزيز ومحمود سلامة وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)