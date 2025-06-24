إيران تشكر قطر على “دورها البناء” في منع التصعيد بالمنطقة

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دبي (رويترز) – أفاد نادي الصحفيين الشبان الإيراني بأن نائب وزير الخارجية الإيراني شكر قطر يوم الثلاثاء على “دورها البناء” في منع التصعيد بالمنطقة.

وأضاف نادي الصحفيين الشبان أن مجيد تخت روانجي نقل الرسالة في اتصال هاتفي مع وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي، وذلك بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة العديد الأمريكية في قطر ردا على الضربات الأمريكية على منشآتها النووية.

وجاء في التقرير أن تخت روانجي قال “إيران عازمة على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين على أساس حسن الجوار والمصالح العليا”.