إيران تشير لإمكانية إحراز تقدم في المحادثات النووية مع أمريكا

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من باريسا حافظي وجون أيرش

دبي (رويترز) – اختتم المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون جولة خامسة من المحادثات يوم الجمعة، فيما أفادت سلطنة عمان التي تضطلع بدور الوسيط بإحراز تقدم محدود في المفاوضات الرامية إلى حل النزاع المستمر منذ عقود بخصوص طموحات طهران النووية.

وعلى الرغم من اتخاذ كل من واشنطن وطهران موقفا متشددا علنا قبل المحادثات بشأن تخصيب إيران لليورانيوم، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن هناك إمكانية لإحراز تقدم بعد أن قدمت عُمان عدة مقترحات خلال مفاوضات روما.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي “اختتمنا للتو من واحدة من أكثر جولات المحادثات احترافية… أكدنا بحزم على موقف إيران… نحن الآن على مسار معقول، وفي رأيي، هذا بحد ذاته مؤشر على التقدم”.

وأضاف “ستُراجع المقترحات والحلول في عاصمتي الدولتين… وسيتم تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات بناء على ذلك”.

ولم يصدر تعليق بعد من الوفد الأمريكي.

والرهان كبير لكلا الجانبين، إذ يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد من قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي قد يشعل سباق تسلح نووي في المنطقة وربما يهدد إسرائيل. ومن ناحية أخرى، تريد إيران التخلص من العقوبات المدمرة المفروضة على اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على منصة إكس إن الجولة الخامسة من المحادثات انتهت بإحراز “بعض التقدم لكنه ليس حاسما”.

وأضاف “نأمل في توضيح المسائل المتبقية خلال الأيام المقبلة لنتمكن من المضي قدما نحو الهدف المشترك المتمثل في التوصل إلى اتفاق مستدام ومشرف”.

وكتب عراقجي على منصة إكس قبل المحادثات “صفر أسلحة نووية = إبرام اتفاق. صفر تخصيب (لليورانيوم) = لا اتفاق. حان وقت اتخاذ القرار”.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين أمس الخميس إن ترامب يعتقد أن المفاوضات مع إيران “تسير في الاتجاه الصحيح”.

ومن العقبات التي لا تزال قائمة رفض طهران نقل جميع مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى دولة أخرى أو الدخول في مناقشات حول برنامجها للصواريخ الباليستية.