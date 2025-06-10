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إيران تعدم 9 وصفتهم بأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية

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دبي (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الثلاثاء إن طهران أعدمت تسعة أشخاص وصفتهم بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية وكانت قد اعتقلتهم في أوائل عام 2018 خلال اشتباكات قُتل فيها ثلاثة من أفراد الحرس الثوري.

ووجهت السلطات للتسعة، الذين لم تكشف عن جنسياتهم، اتهامات “بالحرابة” والعصيان المسلح وحيازة أسلحة حربية.

وأفادت وسائل الإعلام بأنهم كانوا ضمن فريق مكون من عدة مقاتلين للتنظيم تعقبهم الحرس الثوري بعدما عبروا حدود إيران الغربية بهدف تنفيذ هجمات على أراضيها.

واعتقلت السلطات التسعة بعد مرور أشهر على هجوم شنه التنظيم المتشدد على البرلمان الإيراني في طهران وعلى ضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني مما أسفر عن سقوط قتلى.

ورغم تراجع التهديد بتعرض العراق وسوريا لهجمات من التنظيم منذ هزيمته، شهدت إيران هجمات دامية في الآونة الأخيرة من فرعه في أفغانستان.

ووفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد الأشخاص الذين أعدمتهم إيران إلى 901 على الأقل في عام 2024، وهو أعلى رقم منذ عام 2015.

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