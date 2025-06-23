إيران تعلن استهداف قاعدة أميركية في قطر ردا على قصف منشآتها النووية

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أعلنت إيران الاثنين أنها أطلقت صواريخ على قاعدة العديد الأميركية في قطر ردا على استهداف واشنطن منشآتها النووية، بينما أكدت الدوحة اعتراض الهجوم “بنجاح”.

وأتى ذلك في يوم كثّفت إسرائيل ضرباتها على طهران، معلنة استهداف مقرات تابعة للحرس الثوري وسجن إوين في شمال العاصمة الإيرانية، في اليوم الحادي عشر من الحرب التي بدأتها الدولة العبرية في 13 حزيران/يونيو.

وأفاد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بأنه “ردّا على العدوان والتحرك الأميركي الوقح ضد مواقع ومنشآت إيران النووية… هاجمت القوات المسلحة الباسلة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قاعدة العديد الأميركية في قطر”، مضيفا أن عدد الصواريخ “يعادل عدد القنابل التي استخدمتها الولايات المتحدة في مهاجمة منشآت إيران النووية”.

وفي حين أكد المجلس أن “هذا التحرك لا يشكّل أي تهديد لدولة قطر الشقيقة والصديقة”، نددت الدوحة التي تربطها علاقات جيدة بواشنطن وطهران، بالهجوم.

وفي حين أكدت الدوحة أن “الدفاعات الجوية القطرية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد”، أعرب المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري عن “إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني”.

وشدّد على أن الدوحة تعتبر الهجوم “انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي”، وتحتفظ “بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر”.

أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إطلاق إيران للصواريخ، وأن الهجوم لم يسفر عن ضحايا. وقال المصدر “يمكنني التأكيد بأن قاعدة العديد الجوية تعرضت إلى هجوم بصواريخ بالستية قصيرة ومتوسطة المدى مصدرها إيران اليوم. في الوقت الحالي، لا توجد تقارير عن سقوط ضحايا أميركيين”.

من جهته، أكد الحرس الثوري أن القاعدة أصيبت بستة صواريخ، بحسب بيان أورده الاعلام الرسمي في طهران.

وسُمع دوي الانفجارات وسط العاصمة القطرية وفي لوسيل الواقعة شمال الدوحة، فيما شوهدت مقذوفات في الجو، بحسب ما أفاد مراسلو فرانس برس.

والعديد هي أكبر قاعدة عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

ولقي الهجوم تنديدا خليجيا واسعا.

واعتبرت الخارجية السعودية أن أن “العدوان” الإيراني على قطر “لا يمكن تبريره”، في حين دانت الإمارات “بأشد العبارات” الهجوم.

من جهتها، حذّرت فرنسا من “اشتعال الوضع” في المنطقة بعد الهجوم.

توازيا، أعلنت البحرين والكويت إغلاق مجالهما الجوي “مؤقتا”، بعدما كانت الدوحة أعلنت ذلك قبيل الهجوم.

الى ذلك، اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين ان الهجوم الإيراني “يشكل دليلا إضافيا على العدائية والعنف وعلى حقيقة أن إيران هي دولة إرهابية تهدّد ليس فقط إسرائيل بل الشرق الأوسط أجمع، بما في ذلك جاراتها والعالم أجمع”.

– ضربات إسرائيلية –

في عضون ذلك، كثّفت إسرائيل الاثنين ضرباتها على العاصمة الإيرانية.

وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي ضرب “بقوة غير مسبوقة أهدافا تابعة للنظام والأجهزة الحكومية القمعية في قلب طهران”.

وأكد كاتس أن بين الأهداف “سجن إيوين، والمقرّ العام للأمن الداخلي للحرس الثوري والمقرّ العام للباسيج”.

وأفادت وزارة العدل الإيرانية بتضرّر بعض أجزاء سجن إيوين حيث يحتجز سجناء غربيون ومعتقلون سياسيون ومعارضون.

واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الضربة على السجن “لا علاقة لها” بـ”الأهداف المعلنة رسميا” للهجوم الاسرائيلي، والمتمثلة في استهداف البرنامجين الصاروخي والنووي للجمهورية الإسلامية. ورأى أنها “عرضت حياة مدنيين إيرانيين وأجانب للخطر”، بينهم مواطنان فرنسيان معتقلان فيه.

كما طلب الجيش الإسرائيلي في “رسالة تحذيرية” من سكان طهران الابتعاد عن المواقع العسكرية والأمنية.

في غضون ذلك، واصلت إيران إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل، حيث دوّت صافرات الإنذار في مناطق عدة منها القدس، بحسب مراسلي فرانس برس.

وأعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية الحكومية انقطاعا في الإمدادات في جنوب الدولة العبرية إثر تعرض منشأة “بنية تحتية استراتيجية” لأضرار نتيجة صواريخ إيرانية.

وقال مدير شبكة الكهرباء في منطقة تل أبيب والساحل أبراهام رابوخين إن صاروخا سقط قرب إحدى منشآت الشركة.

وتم السماح للصحافيين بتصوير منطقة الهجوم، ولكن الرقابة العسكرية منعت نشر أي معلومات حول الموقع.

– استهداف جديد لفوردو –

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن إسرائيل استهدفت الاثنين موقع فوردو النووي لتخصيب اليورانيوم، المحصّن في عمق جبل جنوب طهران.

وكانت قاذفات أميركية استهدفت فجر الأحد منشآت فوردو أصفهان ونطنز.

وأكد ترامب الأحد أن “ضررا هائلا لحق بجميع المواقع النووية في إيران، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية”.

غير أنّ مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إنّهم يسعون إلى تقييم الأضرار، بينما أعرب خبراء عن اعتقادهم بأنّه تمّ نقل المواد النووية قبل الهجوم الى خارج المنشآت.

وشدّد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل غروسي الاثنين على أنّه من غير الممكن تقييم الأضرار في الوقت الحالي.

وفي افتتاح اجتماع طارئ في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا، قال “يجب السماح للمفتشين بالعودة (إلى المنشآت النووية) والكشف على مخزون اليورانيوم، خصوصا… المخصب بنسبة 60%”. وأضاف أن طهران أبلغته في رسالة مؤرخة في 13 حزيران/يونيو بأنها اتخذت “تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية”.

وكان علي شمخاني، مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، أكد في منشور على منصة إكس، أن إيران لا تزال تملك مخزونات من اليورانيوم المخصب.

وتخصّب إيران اليورانيوم بنسبة 60%، وفق الوكالة الدولية. ولصنع قنبلة ذرية، تحتاج الى يورانيوم مخصّب بنسبة 90%. وقد حدّد اتفاق عام 2015 حدّ التخصيب لإيران عند 3,67%.

وبدأت إسرائيل هجومها على إيران في 13 حزيران/يونيو، وضربت مئات المواقع العسكرية والمواقع المرتبطة بالبرنامج النووي. وقتلت قياديين عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

وتنفي إيران أن تكون تسعى الى تصنيع قنبلة ذرية.

وخلّفت الحرب أكثر من 400 قتيل و3056 جريحا في إيران، معظمهم من المدنيين، وفقا للأرقام الرسمية. وأسفرت الضربات الصاروخية الإيرانية عن مقتل 25 شخصا في إسرائيل، وفقا للسلطات.

على المستوى الدبلوماسي، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بالضربات على إيران معتبرا أنها “عدوان غير مبرر” وقال إن موسكو تسعى لمساعدة الشعب الإيراني، خلال استقباله وزير الخارجية عباس عراقجي في موسكو.

– “تغيير نظام”؟ –

في منشور على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، ألمح ترامب الأحد إلى فرضية تغيير الحكم في إيران.

وقال ترامب “ليس من الصوابية السياسية استخدام مصطلح +تغيير النظام+، ولكن إذا كان النظام الإيراني الحالي عاجزا عن جعل إيران عظيمة مجددا، فلمَ لا يكون هناك تغيير للنظام؟”.

ويتخوّف محللون من أن تردّ إيران على هجوم واشنطن بإغلاق مضيق هرمز الذي يعدّ ممرا مائيا حيويا يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي، معظمه يتجّه الى الأسواق الآسيوية.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 6 بالمئة بعد الهجوم الإيراني.

ودعت الصين المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لمنع النزاع بين إسرائيل وإيران من التأثير على الاقتصاد العالمي.

وحذّر ماكرون من “تداعيات هائلة” في حال أغلقت إيران مضيق هرمز، معتبرا أن الضربات الأميركية “غير شرعية”، مع تأييده لعدم حيازة طهران سلاحا نوويا.

بور/ناش-رض-ود/كام