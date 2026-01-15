إيران تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق مؤقت

واشنطن 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – أعادت إيران فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه لنحو خمس ساعات وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، وهو أجبر شركات الطيران على إلغاء الرحلات أو تغيير مسارها أو تأخير بعضها.

وكان إشعار على موقع إدارة الطيران الاتحادية أفاد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي مؤقتا أمام جميع الرحلات الجوية باستثناء الرحلات الدولية منها وإليها بتصريح رسمي اعتبارا من الساعة 2215 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء.

ورفع الإشعار قبيل الساعة 0300 بتوقيت جرينتش، وفقا لموقع فلايت رادار24 لتتبع الرحلات الجوية والذي أظهر أن خمس رحلات تابعة لشركات طيران إيرانية كانت من بين أولى الرحلات التي استؤنفت فوق البلاد.

وحدث الإغلاق المؤقت في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات للتعامل مع الوضع في إيران، التي تشهد أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ سنوات.

وقال مسؤول أمريكي أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسؤول إيراني كبير إن طهران حذرت جيرانها من أنها ستستهدف القواعد الأمريكية إذا تعرضت إيران لقصف أمريكي.

ويمثل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة بأعداد متزايدة في مناطق النزاع خطرا كبيرا على حركة الطيران.

وبعد الإعلان المفاجئ بإغلاق المجال الجوي، قالت إنديجو – أكبر شركة طيران هندية – إن بعض رحلاتها الدولية ستتأثر. وقالت إير إنديا إن رحلاتها تستخدم مسارات بديلة قد تؤدي إلى التأخير أو الإلغاء.

وعادت إلى موسكو رحلة تابعة لشركة إيروفلوت الروسية كانت متجهة إلى طهران بعد الإغلاق، وفقا لبيانات موقع فلايت رادار24.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أصدرت ألمانيا توجيهات جديدة تحذر فيها شركات الطيران في البلاد من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد فترة وجيزة من قيام شركة لوفتهانزا بإعادة جدولة رحلاتها الجوية عبر الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وتحظر الولايات المتحدة بالفعل على جميع الرحلات الجوية التجارية الأمريكية التحليق فوق إيران ولا توجد رحلات جوية مباشرة بين البلدين.

وألغت شركات الطيران مثل فلاي دبي والخطوط الجوية التركية عددا من الرحلات الجوية إلى إيران في الأسبوع الماضي.

وقالت لوفتهانزا أمس الأربعاء إنها ستتجنب التحليق في المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر بينما ستسير رحلات نهارية فقط إلى تل أبيب وعمان من الأربعاء حتى الاثنين من الأسبوع المقبل حتى لا تضطر أطقم الطائرات إلى المبيت في المطارات. وأضافت في بيان أن بعض الرحلات قد تُلغى نتيجة لهذه الإجراءات.

وقالت شركة الطيران الإيطالية إيتا إيروايز، التي تعد مجموعة لوفتهانزا أحد المساهمين الرئيسيين فيها، إنها ستعلق أيضا رحلاتها الليلية إلى تل أبيب حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

