إيران تفرج عن الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا التي عادت إلى روما

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من كريسبيان بامر

روما (رويترز) – أطلقت إيران يوم الأربعاء سراح الصحفية الإيطالية تشتشيليا سالا وإعادتها إلى بلادها بعد ثلاثة أسابيع من احتجازها في طهران خلال تواجدها في رحلة صحفية.

وكان في استقبالها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني عند عودتها إلى روما في تجل للأهمية السياسية المرتبطة بقضيتها.

وكانت سالا، وهي كاتبة ومذيعة برامج صوتية رقمية (بوكاست)، تعمل بتأشيرة صحفية عادية حين اعتقلت في طهران في 19 ديسمبر كانون الأول، لاتهامها “بانتهاك قوانين الجمهورية الإسلامية”.

وجاء احتجاز سالا بعد ثلاثة أيام من اعتقال رجل الأعمال الإيراني محمد عابديني في ميلانو بموجب مذكرة أمريكية تتهمه بتوريد قطع غيار طائرات مسيرة تقول الولايات المتحدة إنها استُخدمت في هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد القوات المسلحة الأمريكية في الأردن عام 2024.

وتنفي طهران أي دور لها في الهجوم ورفضت الاتهامات بأنها احتجزت سالا للضغط على إيطاليا لإطلاق سراح عابديني.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان إن الإفراج عن سالا، التي كانت محتجزة في حبس انفرادي بسجن إيفين سيء السمعة في العاصمة طهران، تحقق “بفضل العمل المكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية”. ولم تذكر الحكومة شيئا عن قضية عابديني.

ولا يزال عابديني في سجن بميلانو يوم الأربعاء، ومن المقرر أن تتخذ محكمة الأسبوع المقبل قرارا في طلب الإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية قبل الإجراءات النهائية لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت المدعية العامة في ميلانو فرانشيسكا ناني للصحفيين “في الوقت الحالي، لا يزال موقف عابديني دون تغيير”.