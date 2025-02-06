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إيران تقلص حصتها في أكبر شركة محلية لصناعة السيارات

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قلّصت إيران حصتها في أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد “إيران خودرو”، في ما وصفته وكالة “إرنا” الرسمية بأنها أكبر عملية خصخصة للشركة منذ عقدين.

وذكرت “إرنا” أن “مساهمي شركة إيران خودرو وافقوا على دخول خمس شركات خاصة في مجلس الإدارة، ونقل إدارة شركة صناعة السيارات إلى القطاع الخاص”.

ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت الدولة تخلّت عن كامل حصتها أو احتفظت بحصة أقلية.

ولدى إيران التي تعد أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط، العديد من الشركات المصنعة المحلية.

والأربعاء، تعهد الكونسورتيوم الذي تولى إدارة شركة إيران خودرو في بيان “تحسين نوعية السيارات” والكشف عن “الخسائر المالية” للشركة.

وواجهت شركات صناعة السيارات التابعة للدولة في الجمهورية الإسلامية انتقادات بسبب سوء نوعية السيارات وارتفاع الأسعار والخسائر المستمرة.

اب/الح

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