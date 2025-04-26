إيران تقول إنها “حذرة للغاية” بشأن نجاح المحادثات النووية مع أمريكا

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من باريسا حافظي

مسقط (رويترز) – قالت إيران والولايات المتحدة يوم السبت إنهما اتفقتا على مواصلة المحادثات النووية الأسبوع المقبل، رغم إبداء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي “حذرا شديدا” بشأن نجاح المفاوضات لحل أزمة مستمرة منذ عقود.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في إبرام اتفاق جديد مع الجمهورية الإسلامية من شأنه أن يقطع الطريق أمام امتلاك إيران قنبلة نووية.

وأجرى عراقجي ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف جولة ثالثة من المحادثات في مسقط عبر وسطاء عمانيين استمرت نحو ست ساعات، وذلك بعد أسبوع من جولة ثانية في روما وصفها الجانبان بالبناءة.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني “المفاوضات جادة وفنية للغاية… لا تزال هناك خلافات، سواء في القضايا الرئيسية أو في التفاصيل”.

وأضاف “هناك جدية وإصرار من الجانبين… ومع ذلك، يبقى تفاؤلنا بنجاح المحادثات حذرا للغاية”.

ووصف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية المحادثات بأنها إيجابية ومثمرة، مضيفا أن الجانبين اتفقا على الاجتماع مجددا في أوروبا “قريبا”.

وأضاف المسؤول أن هناك الكثير من العمل لكن “جرى إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق”.

وقال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي في وقت سابق إن المحادثات ستستمر الأسبوع المقبل وإنه تقرر بصفة مبدئية عقد “اجتماع (آخر) رفيع المستوى” في الثالث من مايو أيار. وقال عراقجي إن عمان ستعلن عن مكان الاجتماع.

وقبل اجتماع كبار المفاوضين، جرت محادثات غير مباشرة على مستوى الخبراء في مسقط لوضع إطار لاتفاق نووي محتمل.

وقال عراقجي “كان وجود الخبراء مفيدا… سنعود إلى عواصمنا لإجراء مزيد من المراجعات لنرى كيف يمكن تقليص الخلافات”.

وقال مسؤول إيراني مطلع على تفاصيل المحادثات لرويترز في وقت سابق إن المفاوضات على مستوى الخبراء كانت “صعبة ومعقدة وجادة”.

وقال عراقجي إن الهدف الوحيد من هذه المحادثات هو “بناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات”.

وقال ترامب في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم نشرت يوم الجمعة “أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع إيران”، لكنه كرر تهديده بشن عمل عسكري عليها إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.

وبعد وقت قصير من بدء عراقجي وويتكوف محادثات غير مباشرة، أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية بوقوع انفجار هائل في ميناء الشهيد رجائي قرب مدينة بندر عباس بالجنوب، مما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة مئات الأشخاص.