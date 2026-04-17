إيران تقول مضيق هرمز مفتوح وترامب يتوقع اتفاقا لإنهاء الحرب “قريبا”

دبي/واشنطن 17 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مضيق هرمز مفتوح عقب إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات يمكن أن تجرى مطلع الأسبوع وإنه يعتقد أن اتفاقا سيبرم “قريبا” لإنهاء الحرب مع إيران.

وذكر عراقجي في منشور على إكس أن المضيق مفتوح أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام بوساطة أمريكية بين القوات الإسرائيلية وجماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي جرى الاتفاق عليها بين إسرائيل ولبنان أمس الخميس.

وبعد وقت قصير من تصريحات عراقجي، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشال “أعلنت إيران للتو أن مضيق إيران مفتوح نماما وجاهز للمرور”.

لكن تصريحات الجانبين تركت حالة من من الضبابية بشأن مدى سرعة استئناف حركة الملاحة. وقال ترامب إن الحصار الأمريكي المفروض على السفن التي تبحر إلى الموانئ الإيرانية، والذي أعلن بعد انتهاء المحادثات مع طهران مطلع الأسبوع الحالي دون التوصل إلى اتفاق، سيستمر حتى “إتمام اتفاقنا مع إيران 100 بالمئة”.

وردت إيران بحدة، إذ حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي من أن طهران ستتخذ “الإجراءات اللازمة للرد” إذا استمر الحصار البحري.

وأظهرت بيانات حركة السفن وجود مجموعة تضم نحو 20 سفينة، من بينها سفن حاويات وسفن شحن بضائع سائبة وناقلات نفط، تعبر الخليج باتجاه مضيق هرمز. ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم إيقافها أم السماح لها بالمرور.

كما لم يتضح كيف سيتعامل الجانبان مع البرنامج النووي الإيراني، وهو نقطة خلاف رئيسية في المحادثات حتى الآن.

وقال ترامب لرويترز اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستخرج اليورانيوم المخصب من إيران لكن بقائي أكد للتلفزيون الرسمي أن هذه المواد لن تُنقل إلى أي مكان.

ومن جهة أخرى قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إنه لم يجر التوصل إلى اتفاق، وإن الأمر يتطلب مفاوضات جادة لتجاوز الخلافات.

وأضاف أن طهران تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة، من شأنه تمديد وقف إطلاق النار. وأوضح أن ذلك قد يتيح مزيدا من الوقت أمام المحادثات بشأن رفع العقوبات عن إيران والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب.

وبدأت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وشنت إيران في المقابل هجمات على دول الخليج المجاورة واشتعل من جديد فتيل بين حزب الله وإسرائيل في لبنان.

وأسفر الصراع عن مقتل الآلاف وجعل مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم في حكم المغلق، مما أنذر بأسوأ أزمة نفطية في التاريخ.

* النفط يهوي والأسهم ترتفع

هبطت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة أما الأسهم في أنحاء العالم فقد سجلت قفزة بعد أنباء إمكانية استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق.

ورحبت شركات الشحن بحذر بإعلان إيران فتح المضيق، لكنها قالت إنها ستسعى للحصول على توضيحات، منها ما يخص مخاطر الألغام، قبل أن تعبر السفن المضيق إلى الخليج.

وحذر سلاح البحرية الأمريكي البحارة، من أن خطر الألغام في أجزاء من الممر المائي لم يتم تحديده بصورة تامة، ونصحت بتجنب المنطقة.

وقال مسؤول إيراني كبير إن السفن لا يمكنها عبور المضيق إلا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وقالت بريطانيا، عقب مؤتمر عبر الفيديو عقد اليوم الجمعة، إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية لحماية الملاحة في المضيق متى سمحت الظروف بذلك.

* تقدم دبلوماسي

قال ترامب لرويترز اليوم الجمعة إن من المحتمل عقد المزيد من المحادثات مطلع الأسبوع. لكن بعض الدبلوماسيين قالوا إن ذلك يبدو مستبعدا نظرا للصعوبات اللوجستية المتعلقة بتجمع المسؤولين في العاصمة الباكستانية إسلام اباد، التي من المتوقع عقد المحادثات بها.

وانتشرت قوات على طول الطرق المؤدية إلى إسلام اباد اليوم الجمعة، فيما ظلت الطرق مفتوحة ولم تصدر الحكومة أوامر بإغلاق المحال التجارية كما فعلت قبيل الاجتماع السابق.

وقال مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة إن اجتماعا قادما بين الجانبين قد يؤدي إلى توقيع مذكرة تفاهم مبدئية يليها اتفاق شامل في غضون 60 يوما.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه “الاتفاق التفصيلي سيأتي لاحقا. يتفق الجانبان من حيث المبدأ. أما التفاصيل الفنية فستأتي لاحقا”.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن هناك اتفاقا على رفع التجميد عن أصول أيرانية قيمتها مليارات الدولارات في إطار اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن دون أن يفصح عن إطار زمني.

واقترحت الولايات المتحدة في المفاوضات السابقة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما، لكن مصادر مطلعة على المقترحات قالت إن طهران اقترحت تعليقا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وتطالب إيران برفع العقوبات الدولية، بينما تضغط واشنطن من أجل نقل أي يورانيوم عالي التخصيب من إيران.

وقال مصدران إيرانيان إن هناك مؤشرات على حل وسط قد يسمح بإزالة جزء من المخزون.

وقال ترامب لرويترز إن الولايات المتحدة قد لا تتحرك بسرعة. وأضاف خلال مقابلة عبر الهاتف “سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة… وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة… وسنجلبه إلى الولايات المتحدة”.

واستخدم تعبير “الغبار النووي” للإشارة إلى الآثار التي تخلفت عن قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران من العام الماضي.

ورغم تفاؤل ترامب، قالت مصادر إيرانية لرويترز إن هناك “خلافات لا تزال قائمة” قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي، في حين تبنى كبار رجال الدين نبرة متشددة في خطبة الجمعة.

وقال رجل الدين أحمد خاتمي “شعبنا لا يتفاوض وهو مهان”.

* وقف إطلاق النار في لبنان

بدا وقف إطلاق النار، الذي اتفقت عليه إسرائيل ولبنان بدعم من الولايات المتحدة، صامدا إلى حد بعيد اليوم الجمعة، على الرغم من بعض التقارير الصادرة عن الجيش اللبناني بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل. وأفاد مسعفون بأن غارة جوية إسرائيلية بطائرات مسيرة أسفرت عن مقتل شخص في جنوب لبنان.

وتجدد الصراع في الثاني من مارس آذار عندما أطلقت جماعة حزب الله النار على إسرائيل دعما لطهران، وهو ما ردت عليه إسرائيل بشن حملة تقول السلطات اللبنانية إنها أسفرت عن مقتل نحو 2300 شخص.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن ما ورد عن انتهاكات لوقف إطلاق النار.

(إعداد بدور السعودي وسلمى نجم ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )