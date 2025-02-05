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إيران ردا على استعداد ترامب للتحدث: مصالحنا تحرك سياستنا الخارجية

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دبي (رويترز) – قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني يوم الأربعاء إن السياسة الخارجية لطهران تحركها مبادئ الكرامة والحكمة والمصلحة.

جاء ذلك ردا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن واشنطن ستتواصل مع طهران.

وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحفي لدى سؤالها عن رد الفعل على استعداد ترامب عقد محادثات مع نظيره الإيراني “ما يحرك سياستنا الخارجية على الدوام هو المبادئ التالية: الكرامة لبلادنا وشعبنا والحكمة… والمصلحة”.

وتابعت قائلة “الحكمة تعني النظر لما خلف الكواليس وفهم الأمور بشكل سليم”.

واستأنف ترامب يوم الثلاثاء حملة لممارسة “أقصى الضغوط” على إيران بما في ذلك إجراءات تؤدي لخفض صادراتها النفطية حتى تتوقف تماما لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

ولدى توقيعه على المذكرة الرئاسية، وصفها ترامب بأنها قاسية وقال إنه كان مترددا.

وأضاف أنه منفتح على التوصل لاتفاق مع إيران وعبر عن استعداده للتحدث مع الرئيس مسعود بزشكيان.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية