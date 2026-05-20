إيران لم تحسم بعد قرار مشاركة عراقجي في اجتماع مجلس الأمن هذا الشهر
دبي 20 مايو أيار (رويترز) – نقلت وكالة أنباء الطلبة عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله اليوم الأربعاء إن طهران لم تقرر إيران بعد ما إذا كان وزير الخارجية عباس عراقجي سيشارك في اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر عقده في 26 مايو أيار.
وقال بقائي “بالنظر إلى الرئاسة الدورية للصين لمجلس الأمن، وتخطيطها لعقد اجتماع خاص لوزراء الخارجية لمناقشة قضايا تتعلق بالسلم والأمن الدوليين، فقد دُعي وزير خارجية بلادنا أيضا للمشاركة في هذا الاجتماع”.
(تغطية صحفية باريسا حافظي – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)
