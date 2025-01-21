إيطاليا تفرج عن مسؤول بالشرطة الليبية اعتقلته بموجب مذكرة للجنائية الدولية

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روما (رويترز) – ذكر مصدر بوزارة الداخلية الإيطالية يوم الثلاثاء أن إيطاليا أفرجت عن مسؤول كبير بالشرطة القضائية الليبية بعد اعتقاله بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية تتعلق باتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووكالات أنباء إيطالية أخرى أن الرجل، ويدعى نجيم أسامة المصري وفقا لوزارة العدل الإيطالية والمدرج في سجلات الحكومة الليبية باسم أسامة نجيم، صعد بالفعل على متن طائرة متجهة إلى طرابلس.

وقال المصدر بوزارة الداخلية إن إطلاق سراحه جاء بسبب خطأ قانوني مشيرا إلى أن قوات الشرطة التي ألقت القبض عليه تقاعست عن إبلاغ وزارة العدل على الفور وفقا لما يقتضيه الأمر في مثل هذه الحالات.

وكان ألقي القبض عليه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا يوم الأحد بعد بلاغ من الشرطة الدولية (الإنتربول). ورحبت جماعات إنقاذ المهاجرين ومنظمات حقوق الإنسان باعتقاله.

وقالت صحيفة أفينيري الإيطالية، التي كانت أول من أورد نبأ الاعتقال، إن الرجل أدار مركزا لاحتجاز المهاجرين في العاصمة الليبية في إطار دوره في الشرطة القضائية، وكان تابعا لقوة الردع الخاصة العسكرية.

وأشادت منظمة إنقاذ المهاجرين الإيطالية الخيرية (ميديتيرانيا) باعتقاله وجددت انتقادها للاتفاقيات التي تساعد روما والاتحاد الأوروبي بموجبها السلطات الليبية على وقف عبور المهاجرين للبحر إلى أوروبا.

وتعرضت هذه الاتفاقات للهجوم من الأمم المتحدة وخبراء حقوق الإنسان ومنظمات خيرية دولية مثل أطباء بلا حدود بسبب دعمها وتشجيعها على انتهاكات واسعة النطاق والاستغلال الذي يعاني منه المهاجرون في ليبيا.

وفي قضية أخرى كبيرة تتعلق بمواطن أجنبي، أطلقت إيطاليا هذا الشهر سراح رجل أعمال إيراني بعد أن ألغى وزير العدل في روما قرار اعتقاله الذي جاء بموجب مذكرة أمريكية.