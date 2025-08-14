إيطاليا تواصل البحث عن مهاجرين مفقودين قبالة جزيرة لامبيدوسا

يواصل عناصر الإنقاذ الخميس البحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق قاربين قبالة سواحل جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة الاربعاء، ما أسفر عن مصرع 27 شخصا على الأقل.

وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر الإيطالي ماركو أوتافيانو لوكالة فرانس برس الخميس “تم العثور على 23 جثة، وهناك 60 ناجيا… جميعهم بصحة جيدة”.

ونقلت جثامين الضحايا إلى الجزيرة في أكياس بلاستيكية، وتجري عمليات التعرف على هوياتهم.

من جهته، أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عبر منصة إكس بأن “ما لا يقل عن 27 شخصا قضوا في حادث غرق مأسوي قرب لامبيدوسا. ولقي أكثر من 700 لاجئ ومهاجر حتفهم في عام 2025 في وسط البحر الأبيض المتوسط”.

ويعد طريق وسط البحر الأبيض المتوسط الأكثر خطورة في العالم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة فلافيو دي جياكومو الأربعاء عبر منصة إكس إن “نحو 95 شخصا غادروا ليبيا على متن قاربين”.

وأضاف أن المهاجرين أبحروا من منطقة قرب طرابلس عند الفجر، ولكن بعد أن “تسربت المياه إلى أحد القاربين”، صعد الركاب “على متن القارب الآخر الذي انقلب تحت وطأة الوزن الزائد”.

قرابة ظهر الأربعاء، رصدت قوات الأمن الإيطالية قاربا صغيرا مغمورا جزئيا، وأرسلت إلى مكان الحادث مروحية وطائرتين بالإضافة إلى خمس سفن، إحداها تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس).

ومن بين الناجين، أحصى الصليب الأحمر 56 رجلا وأربع نساء.

في كثير من الأحيان، يحاول مهاجرون الوصول إلى إيطاليا عبر جزيرة لامبيدوسا القريبة من سواحل تونس وليبيا، على متن قوارب متهالكة أو مكتظة.

وأبرمت حكومة جورجيا ميلوني اليمينية المتطرفة اتفاقات مع دول بشمال إفريقيا، قدمت اليها التمويل والتدريب مقابل المساعدة في مكافحة الهجرة غير النظامية.

وبحسب وزارة الداخلية الإيطالية، وصل 38263 شخصا إلى إيطاليا هذا العام من طريق البحر، وهو عدد مستقر تقريبا مقارنة بالسنة الماضية لكنه منخفض بشكل حاد مقارنة بالعام 2023.

