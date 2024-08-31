اتحاد عمّالي يرجئ مجددا إضرابا في أكبر مطارات كينيا

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أرجئ من جديد إضراب لعمّال قطاع الطيران كان مقررا الاثنين في أكبر مطار دولي في كينيا، احتجاجا على مشروع توسعة أوكل إلى مجموعة “أداني” الهندية، على ما أعلن اتحاد عمّال قطاع الطيران السبت.

وسبق أن أرجأ نحو عشرة آلاف عضو في الاتحاد في 17 آب/اغسطس تنفيذ الإضراب الذي كان مقررا في 19 من نفس الشهر لأسبوعين “لإعطاء فرصة للحوار”.

وبعد اجتماع عُقد مع إدارة المطار والطيران المدني، “تقرر تعليق الإضراب لمدة سبعة أيام للسماح لنا بقراءة وفهم وصياغة الطلبات الموثقة المقدمة إلى الحكومة بشأن مقترحات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي قدمتها مجموعة أداني والتي تم إبلاغنا بها”، على ما ذكر الاتحاد على منصة إكس.

إلا أن الاتحاد طالب بـ”وقف فوري” لجميع العمليات التي تقوم بها المجموعة في مطار جومو كينياتا الدولي، و”إلغاء فوري لزيارة ينوي وفد من الإدارة والحكومة القيام بها إلى الهند في الثاني من أيلول/سبتمبر 2024″.

وحذّر الاتحاد من أنه “في حال عدم الالتزام بما ورد أعلاه، سيبدأ الإضراب دون أي تأخير”.

كان اتحاد عمّال قطاع الطيران الذي يضم نحو عشرة آلاف عضو، قد أعرب عن رفضه للصفقة المبرمة مع مجموعة “أداني” لتوسيع مطار جومو كينياتا الدولي.

وفي 12 آب/أغسطس، قال الأمين العام للاتحاد موس اندييما في تصريح لوكالة فرانس برس إن الاتفاق “لم يتبع الإجراءات القانونية” وأنه قد ينطوي “على نوايا فاسدة”.

ينص الاتفاق على استثمار مجموعة أداني 1,85 مليار دولار لتوسعة المطار مقابل تشغيله لمدة 30 عاما، وفق وثائق اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

وتشمل أعمال التوسعة بناء مدرج ثان وتحديث محطة الركاب، وفق هيئة الطيران الكينية المشغّلة للمرفق.

وتدافع الحكومة الكينية عن الصفقة باعتبارها تدبيرا ضروريا لتجديد مطار جومو كينياتا الدولي الذي يعد واحدا من أكثر مرافق الملاحة الجوية ازدحاما في إفريقيا.

وكثيرا ما يواجه المطار انقطاعا للتغذية بالتيار الكهربائي وتسربا للمياه من سقوفه.

وكانت هيئة مطار كينيا قد أشارت الشهر الماضي إلى أن الصفقة “ستخضع لمراجعات تقنية ومالية وقانونية”.

وفق هيئة الطيران الكينية، سافر 8,8 ملايين شخص عبر المطار في السنة المالية 2023/2022، وعبر المرفق 380 ألف طن من البضائع.

ويسهم المطار بأكثر من خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا.

سفا/ريم/ح س