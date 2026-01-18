اتفاق بنحو ثلاثة مليارات دولار لتطوير ميناء مصراتة في ليبيا

وقّع صندوق قطري ومجموعة إيطالية-سويسرية اتفاقية شراكة بقيمة تناهز ثلاثة مليارات دولار لتحديث وتطوير ميناء مدينة مصراتة الواقعة في شرق ليبيا، بحسب ما أعلن المعنيون الأحد.

وحضر التوقيع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيسة الحكومة الإيطالية أنتونيو تاياني.

ويلحظ المشروع استثمارا بقيمة 2,7 مليار دولار لتوسيع محطة ميناء مصراتة وزيادة طاقتها الاستيعابية الى أربعة ملايين حاوية سنويا، بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية.

ومصراتة، مسقط رأس رئيس الوزراء الليبي، هي الميناء غير النفطي الرئيسي في البلاد، ويشهد ما بين 60 الى 65 في المئة من حركة الحاويات.

ويأتي هذا المشروع بعد سنوات من عدم الاستقرار، خصوصا الأمني، في بلاد غنية بالموارد النفطية، ولكنها منقسمة بين سلطتين في الغرب والشرق ليبيا.

ويجمع المشروع بين هيئة المنطقة الحرة في مصراتة، وصندوق “مها كابيتال بارتنرز” القطري، وشركة إدارة الموانئ “تيرمينال إنفستمنت ليمتد” التابعة لشركة الشحن العملاقة MSC، بهدف “تحويل ميناء مصراتة إلى بنية تحتية حديثة وفعّالة وذات قدرة عالية”، بحسب بيان صحافي مشترك.

وأكدت الأطراف المعنية أن الاتفاق يمثل “أول مشروع بنية تحتية رئيسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص خارج قطاع الطاقة في ليبيا”.

وأوضح الدبيبة أن المشروع سيُنفذ من خلال “الاستثمار الأجنبي المباشر دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً إضافية”.

ويهدف المشروع، إلى أن “يُدرّ ميناء مصراتة في نهاية المطاف إيرادات تشغيلية سنوية قدرها 600 مليون دولار أمريكي”، وأن يُوفر “8400 فرصة عمل مباشرة و62000 فرصة عمل غير مباشرة”.

وتشرف هيئة مصراتة على “أول وأكبر منطقة حرة في البلاد”، والتي تأسست عام 2000، وتغطي مساحة 2576 هكتارا مع إمكانية التوسع إلى 20 ألف هكتار.

وقال محسن السقوطري، رئيس هيئة مصراتة للمناطق الحرة، إن المشروع سيوفر للمدينة “بنية تحتية قادرة على المنافسة دوليا، مما يُسهم في ازدهار الأعمال التجارية الجديدة وتعزيز مكانة ليبيا في سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية”.

