اتفاق بين العراق وشركة بي بي البريطانية لتطوير حقول نفط وغاز

afp_tickers

2دقائق

أبرم العراق الخميس اتفاقا مع شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بي بي” لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في محافظة كركوك الشمالية.

ووقّع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني والرئيس التنفيذي لشركة “بي بي” موراي أوكنكلوس مذكرة تفاهم، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمّد شياع السوداني.

وجاء في بيان المكتب الاعلامي أن “المذكرة تتضمن إعادة تأهيل وتطوير الحقول النفطية الأربعة التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك وهي حقل نفط كركوك وحقول نفط باي حسن وجمبور وخباز”.

وأضاف أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة للاستثمار الأمثل في فرص الطاقة الواعدة بهدف زيادة وتعزيز إنتاج النفط والغاز”.

تعد شركة بي بي واحدة من أكبر الجهات الأجنبية الناشطة في قطاع النفط في العراق حيث يعود تاريخ إنتاج النفط إلى عشرينيات القرن الماضي عندما كان البلد لا يزال تحت الانتداب البريطاني.

ووفقاً للبنك الدولي، يمتلك العراق 145 مليار برميل من الاحتياطي النفطي المؤكد، وهو من بين أكبر احتياطيات النفط الخام في العالم.

لكن العراق يأمل أن يتجاوز احتياطه النفطي 160 مليار برميل، وفق ما أعلن عبد الغني في أيار/مايو. كما يأمل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لديه للمساعدة في تقليل الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجاته من الطاقة، وخصوصاً الغاز المستورد من إيران والضروري لتشغيل الكهرباء.

وأكد السوداني مرارًا وتكرارًا على حاجة العراق إلى تنويع مصادر الطاقة لتسوية مشكلة الانقطاع المزمن في التيار الكهربائي.

وبدأت بغداد هذا العام استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، كما تأمل التزود بالتيار من دول الخليج.

رح/ع ك/دص