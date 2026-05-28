اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا 60 يوما

واشنطن/دبي 28 مايو أيار (رويترز) – توصلت الولايات المتحدة وإيران اليوم الخميس إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لكنه بحاجة للموافقة النهائية من الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد استهداف إيران قاعدة جوية أمريكية في الكويت في أعقاب شن الولايات المتحدة هجوما على ما وصفتها بعمليات لطائرات مسيرة إيرانية.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة أن الجانبين اتفقا على مذكرة تفاهم لتمديد الهدنة بينهما لمدة 60 يوما، إلا أن الخطة لا تزال بحاجة إلى موافقة ترامب.

وأفاد تقرير لموقع أكسيوس، الذي كان أول من أورد النبأ، في وقت سابق بأن الاتفاق سيحدد كيفية التعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي سيكون من بين أولى القضايا التي ستناقش خلال فترة الستين يوما.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

وأدت هذه التقارير إلى خفض أسعار النفط، وسط آمال بإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لعبور ما يقارب خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وصرح ترامب مرارا بأن الحرب تقترب من نهايتها، لكنه قال لوسائل الإعلام في اجتماع لحكومته أمس الأربعاء إنه غير راض عن المحادثات مع إيران، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تناقش تخفيف العقوبات وهو أحد مطالب طهران.

*الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات

تسلط الضربات، رغم محدوديتها، الضوء على صعوبة المفاوضات التي تهدف إلى تحويل وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر التي قتل فيها الآلاف وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية اعترضت خمس طائرات مسيرة هجومية أطلقتها إيران، ومنعت إطلاق طائرة مسيرة سادسة من موقع تحكم أرضي في بندر عباس بإيران. واعترضت القوات الكويتية صاروخا باليستيا أطلق باتجاه البلاد، التي تستضيف قاعدة أمريكية كبيرة.

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة عن العمليات العسكرية لرويترز في وقت سابق “كانت هذه العمليات محسوبة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار”.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري قوله إنه استهدف القاعدة الأمريكية المسؤولة عن هجوم وقع في وقت مبكر صباح اليوم قرب مطار بندر عباس، مضيفا أن أي تكرار لما وصفه بالعدوان سيؤدي إلى رد “أكثر حزما”

ونددت الكويت بالهجوم وطالبت إيران بوقف فوري ما وصفته بالتصعيد الخطير.

وتزامنت هذه التطورات، في ثاني موجة تصعيد هذا الأسبوع، مع حلول عيد الأضحى، فيما اتسع نطاق الصراع، الذي اندلع إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، ليشمل عدة دول.

وقالت باكستان، التي تقوم بدور الوسيط، إن وزير الخارجية إسحق دار سيجتمع مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن غدا الجمعة، لكن لم يكشف بعد عن سبب الزيارة.

وفي لبنان، قالت إسرائيل إنها بدأت استهداف مواقع تابعة لجماعة حزب الله المدعومة من إيران في مدينة صور وشنت هجوما في العاصمة بيروت.

وتقول إيران إن لبنان يجب أن يكون جزءا من أي اتفاق شامل لإنهاء الحرب.

وذكر الجيش اللبناني أن أحد جنوده قتل في غارة إسرائيلية، بينما ذكرت إسرائيل، التي توغلت في عمق الأراضي اللبنانية لملاحقة جماعة حزب الله، أن صفارات الإنذار دوت للتحذير من نشاط طائرات معادية في الشمال.

* تحذير لسلطنة عمان

حذرت الولايات المتحدة سلطنة عمان اليوم الخميس من الانخراط في أي مسعى لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، مؤكدة أنها ستعاقب أي أطراف مشاركة في مثل هذا النظام.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في منشور على منصة إكس “على عمان بشكل خاص أن تدرك أن وزارة الخزانة الأمريكية ستستهدف بقوة أي جهات متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسهيل فرض رسوم على العبور من المضيق، وسيتم معاقبة أي شركاء متعاونين في ذلك”.

وأكد ترامب أنه لن تسيطر دولة بمفردها على الممر المائي، وبدا أنه يهدد عُمان، الدولة التي تربطها بالولايات المتحدة علاقات عسكرية واقتصادية تمتد لعقود.

وقال أمس الأربعاء “لن يسيطر أحد (على المضيق)… هذه مياه دولية وسوف تتصرف عُمان مثل أي دولة أخرى، وإلا فسنضطر إلى قصفها. هم يستوعبون ذلك وسيكونون على ما يرام”.

ولم تصدر عُمان أي تصريح بشأن فكرة السيطرة المشتركة على المضيق مع إيران، التي تقول إنها ناقشت معها حرية الملاحة.

وعبرت طهران عن تضامنها مع عُمان بعد ما وصفته “بتهديدات مسؤولين أمريكيين”.

(إعداد نهى زكريا وشيرين عبد العزيز وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)