اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

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بعد هجمات دامية استمرّت عدّة أيام بين باكستان والهند، اتفقت الدولتان السبت على “وقف فوري لإطلاق النار” أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيدا بـ”المنطق السليم” الذي أبدته القوتان النوويتان.

ومنذ الأربعاء، تتبادل الدولتان الجارتان قصفا مدفعيا وهجمات بمسيّرات وصواريخ، الأمر الذي أثار مخاوف من وصول الأمور إلى حرب شاملة ودفع العديد من العواصم الأجنبية إلى الدعوة إلى ضبط النفس.

وقال ترامب في منشور عبر منصته تروث سوشال “بعد ليلة طويلة من المحادثات التي توسّطت فيها الولايات المتحدة، يسعدني أن أُعلن أنّ الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري”، مشيدا بالبلدين “للجوئهما الى المنطق السليم والذكاء العظيم”.

وأكد وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار عبر إكس، أن إسلام آباد ونيودلهي وافقتا على “وقف إطلاق نار بمفعول فوري”.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في وقت لاحق على منصة “إكس” إن “باكستان ممتنة للولايات المتحدة لتسهيلها التوصل إلى هذه النتيجة، التي قبلناها لصالح السلام والاستقرار الإقليمي”.

وفي تأكيد هندي، أوضح مصدر حكومي في نيودلهي أنّه تم التوصل إلى الاتفاق بعد تفاوض مباشر بين الهند وباكستان، مشيرا إلى أنّ البلدَين الجارين لم يخططا لمناقشة أي شيء آخر غير وقف إطلاق النار.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّ الاتفاق جاء بعد مفاوضات مكثّفة أجراها هو ونائب الرئيس جاي دي فانس مع رئيسي الوزراء الهندي ناريندرا مودي والباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين.

وقال عبر إكس “يسعدني أن أعلن أن حكومتي الهند وباكستان اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بشأن مجموعة واسعة من القضايا في مكان محايد”.

وأشادت عواصم غربية بالاتفاق، ووصفته لندن بـ “المرحب به جدا”، وباريس بأنه “اختيار المسؤولية”، وبرلين بـ “خطوة أولى مهمة”.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أمله أن يؤدي وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان إلى “سلام دائم”، وكذلك إيران.

وبعد وقت قصير من صدور هذه الردود اتهم مصدر حكومي هندي باكستان بخرق وقف إطلاق النار.

وأفاد صحافيون في وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات قوية مساء السبت في سريناغار، كبرى مدن الشطر الهندي من كشمير (شمال غرب).

– “انتقمت للقتلى الأبرياء” –

وساد الارتياح على جانبي الحدود في كشمير بعد إعلان وقف إطلاق النار.

ففي الجانب الباكستاني، قال رجل الاعمال عمران مير (30 عاما) ان وقف الاعمال الحربية “مرحب به”، مضيفا لفرانس برس “نقيم على خط تماس، وفي كل نزاع نحن أكثر من يعاني”.

وفي الجانب الهندي، رحب رئيس الحكومة المحلية عمر عبدالله بالخير الجيد وقال “سنتمكن الآن من أن ننظم في شكل أفضل إيصال الامدادات ومعالجة الجرحى”.

بدأ الأمر في 22 نيسان/أبريل عندما شهد الشطر الهندي من كشمير هجوما نفذه مسلّحون قتلوا خلاله 26 شخصا في موقع سياحي.

واتّهمت الهند جماعة “عسكر طيبة”، المنظمة التي تصنّفها الأمم المتحدة إرهابية وتتخذ من باكستان مقرا، بتنفيذ الهجوم. لكن إسلام آباد نفت أي علاقة لها بالهجوم ودعت إلى تحقيق مستقل.

وفي أعقاب عقوبات وتهديدات، بدأت الدولتان الأربعاء أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.

وفي اليوم المذكور، نفذت الهند ضربات على العديد من المدن الباكستانية مؤكدة أنّها دمّرت فيها “معسكرات إرهابية”، الأمر الذي أثار دوامة من الهجمات والهجمات المضادة.

وصباح السبت، أعلنت باكستان أنّها شنّت هجمات مضادة على الهند عقب تعرّض ثلاث من قواعدها الجوية لضربات خلال الليل. وتقع إحدى هذه القواعد بالقرب من إسلام آباد.

وأكد رئيس الحكومة الباكستانية أنّ من خلال هذه العملية “قدّمت باكستان ردا مناسبا للهند وانتقمت للقتلى الأبرياء”، الأمر الذي كان قد تعهّد به في خطاب إلى الأمة الأربعاء.

من جانبها، أكدت الهند أنّها تعرّضت لسلسلة هجمات، خصوصا بمسيّرات، على أهداف عسكرية في جميع أنحاء الجزء الشمالي الشرقي من أراضيها.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس عن سماع أصوات انفجارات قوية في سريناغار.

– باكستان أعادت فتح مجالها الجوي –

وفي الصباح الباكر، تعرّضت قاعدة أوانتيبورا الجوية القريبة من سريناغار لقصف، ثمّ تعرّضت لقصف مرة أخرى عند الظهيرة، وفقا لمصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته.

وفي ظل هذه التطورات، حضّ روبيو وزيري خارجية البلدين الخصمين على “ضرورة تحديد الطرفين سبل خفض التصعيد واستئناف الاتصالات المباشرة تجبنا لأي سوء تقدير”، بينما رفعت الصين نبرتها، داعية “بحزم” الجارتين إلى ممارسة ضبط النفس.

بحسب الحصيلة الرسمية الصادرة عن الجانبين، أدت أعمال العنف إلى مقتل حوالى 60 مدنيا منذ الأربعاء.

وتسبّبت حالة الحرب هذه بحركة نزوح كبيرة على جانبي “خط المراقبة” الذي يفصل منطقة كشمير المتنازع عليها بين الدولتين.

وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار، أعادت باكستان فتح مجالها الجوي بينما بقي 32 مطارا في الجزء الشمالي الغربي من الهند مغلقا.

بور-اكل/لين-غد-ناش-س ح/ب ق