اجتماع لقادة جنوب شرق آسيا لبحث ملفات تشمل رسوم ترامب وهدنة بورما

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اجتمع قادة بلدان جنوب شرق آسيا الاثنين في كوالالمبور في إطار أول قمة منذ أحدثت رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية هزّة في الاقتصاد العالمي، فيما يتوقع أن تصدر دول المنطقة المعتمدة على التجارة بيانا مشتركا تعرب فيه عن قلقها البالغ.

وستسعى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لتكثيف الضغط على المجلس العسكري في بورما وتسوية القضايا العالقة في ما يتعلق بتقدّم تيمور الشرقية بطلب للانضمام إلى التكتل.

وبدت استراتيجية آسيان القائمة على تعزيز التحالفات الاقتصادية مع مختلف الأطراف واضحة تماما مع وصول رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى العاصمة الماليزية، قبل يوم من المحادثات المرتقبة مع التكتل ودول الخليج.

وفي تصريحات تم توزيعها على الصحافيين رغم أنه لم يدل بها في خطابه، تحدّث رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم عن “تحوّل جار في النظام الجيوسياسي فيما منظومة التجارة العالمية تعاني مزيدا من الضغوط، مع فرض الرسوم الجمركية الأميركية أحادية الجانب أخيرا”.

وأضاف أن “الحمائية تزداد بينما نشهد على انهيار التعددية”.

أحدث ترامب اضطرابات في الأسواق الدولية في نيسان/أبريل عندما أعلن رسوما جمركية واسعة النطاق قبل أن يوافق على تعليقها لمعظم البلدان لمدة 90 يوما.

وتجري محادثات ثنائية بين الدول الأعضاء في آسيان وواشنطن لكن التكتل ما زال يشكّل جبهة موحدة، بحسب ماليزيا التي تتولى الرئاسة الدورية لآسيان هذا العام.

– “قلق عميق” حيال الرسوم الجمركية –

وبحسب مسودة بيان اطلعت عليها فرانس برس، ستعرب دول آسيان عن “القلق العميق… حيال فرض رسوم جمركية أحادية الجانب”، وستؤكد أنها “تشكّل تحديات معقّدة ومتعددة الأبعاد” للتكتل.

لكن آسيان أفادت هذا العام بأنها لن ترد على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية من جانبها.

تتطلع بدلا من ذلك إلى توسيع نطاق تعاونها مع تكتلات تجارية أخرى بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وتعزيز التجارة بين الدول الأعضاء، بحسب ما أفاد وزير التجارة الماليزي الأحد.

وتؤكد المحادثات المرتقبة بين لي ومجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات، على هذه الجهود الرامية للمحافظة على شبكة واسعة من الشركاء التجاريين.

ولفتت خو بينغ هووي من “جامعة مالايا” إلى أن الاجتماع “ليس مجرّد مناسبة لالتقاط الصور التذكارية، بل إنه يظهر إلى أي حد تحاول (رابطة) آسيان الانخراط استراتيجيا مع مختلف التكتلات، وفي استراتيجية يمكننا وصفها بالدبلوماسية تعددية التحالفات”.

وأوضح أنور الاثنين أنه بعث رسالة إلى ترامب طلب فيها عقد قمة بين آسيان والولايات المتحدة هذا العام، كتعبير عن “رؤيتنا الجدية لروح المركزية”.

وذكر وزير خارجيته محمد حسن الأحد أن الولايات المتحدة لم ترد بعد.

في الأثناء، تتسم علاقة آسيان مع الصين بالتعقيد أيضا.

وأكد الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين لنظرائه الإقليميين “الحاجة الملحة” لتبني مدوّنة قواعد سلوك ملزمة قانونيا في بحر الصين الجنوبي.

وتتنازع بكين السيطرة على المنطقة مع خمس من دول آسيان، علما أن مواجهات تدور بين الصين والفيليبين منذ أشهر في المنطقة البحرية المتنازع عليها.

وقال ماركوس إنه ينبغي تسريع تبني مدونة قواعد سلوك “لحماية الحقوق البحرية ودعم الاستقرار ومنع أي خطوات غير محسوبة في البحر”، وذلك بناء على نسخة من خطابه نشرتها الحكومة الفيليبينية.

– نزاع بورما –

والأحد، حاولت ماليزيا تكثيف الضغط على المجلس العسكري البورمي الذي يمنع قادته من حضور قمم آسيان بسبب عدم تحقق أي تقدّم في ما يتعلق باتفاق للسلام من خمس نقاط اتفق عليه التكتل عام 2021.

وقال محمد “هناك أمر واحد نتفق عليه بكل تأكيد وهو أنه يتعين على حكومة ميانمار… الامتثال إلى توافق النقاط الخمس الذي وافقوا عليه هم أنفسهم كطرف موقع”.

قادت آسيان جهودا دبلوماسية غير مثمرة حتى الآن لوضع حد للنزاع الذي اندلع عندما نفّذ المجلس العسكري انقلابا أطاح الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي في شباط/فبراير 2021.

ودعا محمد الأحد إلى تمديد وتوسيع نطاق وقف لإطلاق النار أُعلن بعد زلزال مدمّر، رغم أن تواصل القتال يطرح تساؤلات بشأن مدى تأثيره على الأرض.

في الأثناء، قد تنضم دولة حادية عشرة إلى عضوية آسيان قبل نهاية العام، بحسب ما أفاد وزير الخارجية الماليزي.

وقال محمد إن تيمور الشرقية، الدولة الأحدث عهدا في آسيا، “حققت تقدّما كبيرا في تطبيق خارطة طريق” وهناك “دعم قوي” لانضمامها إلى التكتل بحلول موعد القمة المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر.

وبعد اجتماع القادة الاثنين، أفاد رئيس وزراء تيمور الشرقية شانانا غوسماو الصحافيين عن اعتقاده بأن بلاده ستصبح عضوا كاملا هذا العام، رغم أنه ما زالت هناك حاجة للإيفاء ببعض المعايير المتبقية.

وقال للصحافيين “الجميع يدعمون ذلك. جميعهم. كان أمرا مذهلا”.

للك-جهي-ريب/لين/الح