The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام عقد اجتماع لوزراء مالية المجموعة الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، سيركز بشكل خاص على تأمين إمدادات معادن الأرض النادرة. 

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية الاثنين أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور “سيستعرض أولويات فرنسا في إطار هذه الرئاسة”. 

وأضافت الوزارة في بيان أن “المناقشات ستركز أيضا على تأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية، لا سيما للعناصر الأرضية النادرة”، كما سيتضمن جدول الأعمال “مواصلة دعم أوكرانيا… ومعالجة الاختلالات العالمية، ووضع إطار جديد للشراكات الدولية”.

ويشارك في الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية ألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة. 

كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 21 كانون الثاني/يناير، إلا أنه تم تأجيله بسبب تضارب الموعد مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

في كلمة بمناسبة رأس السنة الجديدة الجمعة، صرّح رولان ليسكور أن مجموعة السبع يجب أن “تبقى منبرا للحوار الصريح والصادق”، رغم إقراره بعدم سهولة الأمر في ظل “نظام عالمي يُنذر بالانهيار”. 

في 12 كانون الثاني/يناير، عُقد اجتماع عمل حول المعادن الحيوية في واشنطن، جمع دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى المكسيك والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا، وتناول عدة تدابير من بينها تحديد الحد الأدنى لسعر بعض العناصر الأرضية النادرة، وفق الوزير الفرنسي.

مب/ص ك/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية