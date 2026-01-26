اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع الثلاثاء بمبادرة من فرنسا

afp_tickers

2دقائق

أعلنت فرنسا التي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام عقد اجتماع لوزراء مالية المجموعة الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، سيركز بشكل خاص على تأمين إمدادات معادن الأرض النادرة.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية الاثنين أن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور “سيستعرض أولويات فرنسا في إطار هذه الرئاسة”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “المناقشات ستركز أيضا على تأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية، لا سيما للعناصر الأرضية النادرة”، كما سيتضمن جدول الأعمال “مواصلة دعم أوكرانيا… ومعالجة الاختلالات العالمية، ووضع إطار جديد للشراكات الدولية”.

ويشارك في الاجتماع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووزراء مالية ألمانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة.

كان من المقرر عقد هذا الاجتماع في 21 كانون الثاني/يناير، إلا أنه تم تأجيله بسبب تضارب الموعد مع انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

في كلمة بمناسبة رأس السنة الجديدة الجمعة، صرّح رولان ليسكور أن مجموعة السبع يجب أن “تبقى منبرا للحوار الصريح والصادق”، رغم إقراره بعدم سهولة الأمر في ظل “نظام عالمي يُنذر بالانهيار”.

في 12 كانون الثاني/يناير، عُقد اجتماع عمل حول المعادن الحيوية في واشنطن، جمع دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى المكسيك والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا، وتناول عدة تدابير من بينها تحديد الحد الأدنى لسعر بعض العناصر الأرضية النادرة، وفق الوزير الفرنسي.

مب/ص ك/جك