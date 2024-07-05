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احتمال توجيه الاتهام إلى بولسونارو في قضية المجوهرات السعودية (إعلام)

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يحتمل ان توجه إلى رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو تهمة غسل الأموال وتهم أخرى على خلفية حلي ماسية تلقاها هدية من المملكة العربية السعودية، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية برازيلية.

وأوصت الشرطة الفدرالية بتوجيه تهم غسل الأموال والاختلاس والمشاركة في عصابة إجرامية إلى بولسونارو الذي ترأس أكبر دولة في أميركا الجنوبية بين 2019-2022، حسبما ذكر موقع جي1 الإخباري البرازيلي.

وتتعلق القضية بطقم من الماس بقيمة 3,2 ملايين دولار ضبطه مفتشو الجمارك في تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وكانت المجوهرات في حقيبة لوفد وزارة المناجم والطاقة لدى العودة من زيارة للشرق الأوسط.

وكان بولسونارو قد نفى في السابق أي نشاط إجرامي في القضية.

وإلى جانب الرئيس السابق يواجه 11 شخصا اتهامات من بينهم محاميه فابيو واجنغارتن.

وعلق واجنغارتن في منشور على منصة إكس قائلا إنه اتُهم بجرائم “لسبب غريب يتمثل بالالتزام بالقانون”.

وندد نجل الرئيس السابق السناتور فلافيو بولسونارو بالاتهامات معتبرا ذلك في منشور على إكس “اضطهادا فاضحا وصريحا” ضد والده.

وتضاف الاتهامات الجديدة للمتاعب القانونية التي يواجهها الرئيس السابق اليميني المتطرف، الذي يخضع أيضا للتحقيق لدوره في الهجوم على الكونغرس البرازيلي في كانون الثاني/يناير 2023 ويواجه اتهامات محتملة بتزوير وثائق التلقيح ضد فيروس كورونا بغية السفر.

رسر/غد/غ ر

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