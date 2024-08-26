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ارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط

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شهدت أسعار النفط ارتفاعا الإثنين على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، بينما تذبذبت أسواق الأسهم بعد تلقيها دفعة الأسبوع الماضي، جراء الحديث عن خفض أشعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 2,5 في المئة ليتم التداول به عند حوالى 81 دولارا للبرميل.

وتباين أداء أسواق الأسهم، إذ سادها الارتياح والهدوء بعد ارتفاعها الجمعة، عندما أعلن رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أنّه سيتم خفض أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك فيما تبادلت إسرائيل وحزب الله في لبنان إطلاق النار الأحد بعد عشرة أشهر من الاشتباكات عبر الحدود.

وارتفعت أسعار النفط باكثر من ثلاثة في المئة في مرحلة ما، لكنّها تراجعت قليلا بعدما أظهر الجانبان ضبط النفس رغم اشتعال التوتر الأحد.

كذلك، تفاعلت أسواق النفط مع إعلان السلطات الليبية في شرق البلاد الإثنين إيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر، احتجاجا على قيام سلطات طرابلس بالسيطرة على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.

وفي أسواق الأسهم، ارتفع مؤشر داو جونز بينما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ومؤشر ناسداك في تعاملات بعد الظهر.

وأغلق مؤشر كاك 40 الباريسي في المنطقة الخضراء، بينما تراجع مؤشر فرانكفورت.

وفي آسيا، أقفلت بورصتا طوكيو وسيول في المنطقة السلبية، غير أن بورصات هونغ وغيرها من بورصات المنطقة سجلت ارتفاعا.

بور-لته/ناش/غد

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