ارتفاع حصيلة العواصف في الهند إلى 111 قتيلا

afp_tickers

2دقائق

ارتفع عدد قتلى العواصف العنيفة التي ضربت هذا الأسبوع أوتار براديش، الولاية الهندية الأكثر سكانا، إلى 111 قتيلا وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات الجمعة.

وأفاد مكتب مفوض عمليات الإنقاذ لصحيفة “ذا هندو” الجمعة بتسجيل 111 قتيلا و72 إصابة. وكانت الحصيلة السابقة بلغت 89 قتيلا.

اقتلعت العواصف الأربعاء أسطح منازل من الصفيح المموج وأشجارا أغلقت الطرق، وفق ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون المحلي في الولاية الواقعة في شمال البلاد.

ويُظهر مقطع فيديو، نقلته وسائل إعلام هندية، رجلا يُقذف عاليا في الهواء في منطقة باريلي، في اللحظة التي يُقتلع فيها سقف.

لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحة الفيديو على الفور، لكن وكالة أنباء “برس ترست أوف إنديا” تحدثت إلى أحد الناجين في المستشفى وقال إنه الرجل الذي ظهر في الفيديو.

تتعرض ولاية أوتار براديش التي يزيد عدد سكانها عن 240 مليون نسمة، للعواصف بشكل متكرر في الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية، كما أن الصواعق مسؤولة عن العديد من الوفيات في المنطقة.

وبشكل عام، حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية من زيادة في الظواهر الجوية المتطرفة التي يربطها الخبراء بارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط المناخ.

بجم/ح س/ب ح