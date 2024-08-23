ارتفاع حصيلة هجوم على الشرطة في باكستان إلى 12 قتيلا

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ارتفعت حصيلة هجوم صاروخي على عناصر للشرطة تعطلت آليتهم في وسط باكستان إلى 12 قتيلا الجمعة، على ما ذكرت الشرطة.

وتعرضت مركبتان للشرطة تنقلان نحو 22 شرطيا للهجوم مساء الخميس في منطقة رحيم يار خان بإقليم البنجاب بعدما تعطلت إحدى الآليتين.

وقال الناطق باسم الشرطة سيف علي وينز لوكالة فرانس برس “استشهد ما لا يقل عن 12 شرطيا وأصيب ثمانية آخرون في الهجوم”.

وأوضح وينز أن عصابة استخدمت قاذفات صواريخ مستهدفة عناصر الشرطة المتوقفين.

وتنشط عصابات إجرامية منظمة في المناطق الحدودية النهرية في إقليمي السند والبنجاب منذ عقود وغالبا ما تجني الأموال من خلال عمليات الخطف في مقابل فدية.

وجاء في بيان للشرطة الجمعة أن المنفذ الرئيسي للهجوم قتل في عملية خلال الليلة الماضية.

وأضاف “تتواصل العلمية حتى القضاء على كل من شارك” في الهجوم.

وشنّ الجيش الباكستاني عملية واسعة ضد العصابات في السند خلال التسعينات، الا أنها عاودت نشاطها بعدما فشلت الحكومات المتعاقبة في إرساء الأمن والنظام في الإقليم.

وأمر رئيس الوزراء شهباز شريف باتخاذ “إجراءات فورية وفعالة” ضد المهاجمين، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

زز/غ ر/غد