ارتفاع صادرات الصين في نيسان/أبريل بنسبة سنوية قدرها 14,1%

سجلت الصين زيادة في صادراتها في نيسان/أبريل بنسبة 14,1% على أساس سنوي، مقابل زيادة في الواردات بنسبة 25,3% خلال الفترة ذاتها بالرغم من الوضع الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نشرت السبت.

وهذه الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك أعلى من توقعات مجموعة من الخبراء الاقتصاديين أوردتها وكالة بلومبرغ، ترقبوا زيادة بنسبة 8,47% للصادرات و20% للواردات.

وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة وحدها بنسبة 11,3% في نيسان/أبريل على أساس سنوي.

وصدرت هذه البيانات قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين الأسبوع المقبل.

وهي تعكس فارقا كبيرا عن أرقام آذار/مارس التي سجلت تراجعا حادا بنسبة 26,5% عن السنة السابقة تحت تأثير الرسوم الجمركية الأميركية بصورة رئيسية.

ومن المتوقع أن تكون التجارة من أبرز المواضيع التي سيبحثها ترامب مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال القمة المنتظرة بترقب شديد.

ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، شهد العام 2025 حربا تجاريا ضارية بين الولايات المتحدة والصين على وقع رسوم جمركية مشددة وقيود متبادلة.

وتوصّل الرئيسان في تشرين الأول/أكتوبر إلى هدنة تجارية مؤقتة من المتوقع أن يبحثا تمديدها خلال اجتماعهما.

