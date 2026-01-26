The Swiss voice in the world since 1935
استئناف الانتاج في حقل نفطي عملاق في كازاخستان

تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت شركة تينغيزشيفرويل استئناف الإنتاج تدريجيا الاثنين في حفل نفطي عملاق في كازاخستان بعد أكثر من أسبوع من توقفه بسبب حريق، ما ساهم في ارتفاع أسعار النفط. 

أعلن كونسورسيوم تينغيزشيفرويل للطاقة وقف الإنتاج في حقلي تينغيز وكوروليف الضخمين إثر اندلاع حرائق في مولدات الطاقة.

وأكدت الشركة في بيان بدء تشغيل نظام توزيع الطاقة في حقل تينغيز بأمان واستئناف إنتاج النفط الخام بكميات محدودة في البداية.

وأضافت الشركة التي أنتجت نحو 220 مليون برميل في عام 2024، أنها تعمل على “زيادة الإنتاج تدريجيا وفق ما تسمح به الظروف”.

ويُعد حقل تينغيز من أعمق حقول النفط في العالم، ويُساهم بنحو ثلث إنتاج النفط في كازاخستان. 

وتمتلك شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة 50% من أسهم كونسورسيوم تينغيزشيفرويل (TCO)، بينما تمتلك إكسون موبيل 25%، وكازموناي غاز الكازاخستانية 20%، ولوك أويل الروسية 5%. 

وتعرض قطاع النفط الكازاخستاني لضغوط في الأشهر الأخيرة بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية الروسية، التي تعتمد عليها كازاخستان في صادراتها.

