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استئناف الملاحة جزئيا في مضيق الدردنيل التركي

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(رويترز) – قالت وزارة النقل والبنية التحتية التركية إن حركة الملاحة استؤنفت في مضيق الدردنيل التركي في اتجاه واحد يوم السبت بعد توقفها في وقت سابق بسبب عطل ميكانيكي في ناقلة بضائع سائبة.

وأضافت الوزارة أن السفينة كابت نيتشر التي يبلغ طولها 289 مترا واجهت مشكلة ميكانيكية قبالة ساحل مدينة جيليبولو. وأرسلت الوزارة ثلاثة زوارق قطر للمساعدة.

وعادت حركة الملاحة في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب بعد نقل سفينة الشحن بشكل آمن إلى منطقة مؤمنة.

ويربط المضيق بين بحر مرمرة وبحر إيجة وهو طريق لصادرات السلع الأولية من البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

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